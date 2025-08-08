Monitoreo gratuito de una rara epilepsia

Un servicio gratuito de monitoreo de las crisis epilépticas fue impulsado por el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos (LIDeB) de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

El monitoreo terapéutico es para medir las concentraciones de tres fármacos utilizados en el control de las crisis epilépticas asociadas al síndrome de Dravet: estiripentol, canabidiol y clobazam en plasma.

Hace ya siete años, el LIDeB inició una colaboración con ApoyoDravet, una organización europea sin fines de lucro impulsada por familias afectadas por enfermedades epilépticas raras, especialmente el síndrome de Dravet.

El doctor Alan Talevi, director del LIDeB explicó: “como parte de esa colaboración, familiares de pacientes argentinos nos comunicaron que no encontraban, en nuestro país, laboratorios que monitorearan los niveles de estiripentol en sangre. El estiripentol es uno de los principales fármacos utilizados en el tratamiento del síndrome de Dravet, una encefalopatía epiléptica rara de origen genético que se inicia alrededor del primer año de vida”.

“En Argentina ningún laboratorio farmacológico produce ese medicamento y los pacientes acceden al mismo importándolo para ’uso compasivo‘ (un régimen de acceso de excepción a medicamentos no registrados en el país)”, se explicó.