Industria y construcción, con fuerte crecimiento

La producción industrial manufacturera creció 9,3% interanual en junio y la actividad de la construcción aumentó 13,9% en la misma comparación, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Ambos sectores acumularon alzas en el primer semestre frente al mismo período de 2024: 7,1% en el caso de la industria y 10,8% en la construcción.
Si se compara con mayo, el comportamiento fue distinto en cada sector. Mientras que el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero) cayó -1,2%, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) creció 0,9%.
En la industria, el desempeño sectorial fue ampliamente positivo: 15 de las 16 divisiones relevadas por el Indec presentaron subas interanuales. Solo “Productos de metal” retrocedió -5,8%, empujado por las caídas en “productos metálicos para uso estructural” (-18,3%) y “otros productos de metal” (-2,1%).
El mayor aumento correspondió a “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, cuya actividad creció 42,7% interanual, impulsada por los equipos de informática, televisión y comunicaciones (85,3%). Le siguieron “Muebles y otras industrias manufactureras” (38,2%), “Vehículos automotores y autopartes” (29%) y “Maquinaria y equipo” (17,3%).
El ISAC mostró una mejora interanual de 13,9% en junio. De los 13 insumos relevados, 11 crecieron en comparación con junio del año pasado.
El consumo de cemento portland registró un alza interanual de 11,6%; mientras que la demanda de asfalto aumentó 51,5%; la de hierro para construcción subió 27%, y los mosaicos graníticos y calcáreos lo hicieron 62,9%.
También se observaron subas en artículos sanitarios de cerámica (47,9%), hormigón elaborado (28,5%), ladrillos huecos (2,2%), pinturas para construcción (5,7%), pisos y revestimientos cerámicos (44,3%) y placas de yeso (19,3%). En cambio, retrocedieron cales (-3,9%) y yeso (-4,5%).
