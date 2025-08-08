Se aceleró la inflación en CABA hasta 2,5% en julio

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
En siete meses la suba de precios acumulada fue de 18,1%. Con relación a julio del año pasado se incrementó un 40,9%
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 2,5% en julio tras el 2,1% de junio, según informó el Instituto de Estadística del distrito.
De esta forma, en siete meses de 2025 la suba de precios acumulada es de 18,1%, mientras que, con relación a julio del año pasado, el incremento es del 40,9%.
El indicador anota el dato más alto desde marzo cuando registró una suba de 3,5%. La variación de julio en los precios porteños estuvo impulsada por aumentos en los rubros Restaurantes; Transporte y Recreación. El mes anterior, el IPC porteño se había ubicado en 2,1%El dato de la Ciudad está por encima de las proyecciones de las consultoras privadas que hablaban con una inflación a nivel nacional del orden de 1,8%.
Este incremento es producto de un alza de 1,2% en bienes y de 3,3% en los servicios, mientras que en otra de las divisiones, los precios estacionales avanzaron 9%, los regulados 2,1% y el resto 1,9%.
Los rubros de mayor aumento se observaron en restaurants y hoteles (5,3%), servicios financieros (3,8%), transporte 3,6% y recreación y cultura (3,6%), vivienda (2,3%).
Los alimentos tuvieron un incremento de 1,8%. Los principales impulsos provinieron de verduras, tubérculos y legumbres (6,9%), carnes (1,2%), pan y cereales (1,6%), seguido de las carnes y derivados (1,2%) junto a pan y cereales (1,6%).
En el mantenimiento de la vivienda se registró una suba de 2,3% por el impacto de las actualizaciones en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.
En tanto, transporte promedió un incremento de 3,6%, con una incidencia, debido a las alzas en los precios de los pasajes aéreos. Le siguieron, en importancia, los ajustes en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y del boleto de colectivo urbano.
Por su lado, Salud mostró un alza de 1,8%, producto de las subas en las cuotas de la medicina privada y en educación se estimó un aumento de 2%, por el ajuste de las cuotas de los colegios privados.
El aumento de 5,6% en “restaurantes y hoteles” es resultado de los incrementos en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.
El Indec difundirá este miércoles 13 el IPC a nivel nacional del séptimo mes de 2025.
En junio, los precios subieron 1,6% y acumularon un alza de 39,4% en los últimos 12 meses.
Los analistas privados que miden el avance de la inflación coinciden en que el dato de julio estará en torno a 2%. De acuerdo con el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central, julio cerró con un alza de precios de 1,8%.
