El próximo lunes paran nodocentes universitarios

Los nodocentes universitarios del país realizarán un paro el próximo lunes en reclamo de mejoras salariales. Rechazaron la propuesta que hizo el Gobierno Nacional al sector en una reunión paritaria de esta semana y en La Plata se analizan distintas medidas a coordinar con el sector docente, que paralizará las actividades durante toda la próxima semana.
La resolución se dio a conocer tras un plenario de secretarios generales de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) que se realizó el miércoles y terminó cerca de la madrugada de ayer.
La Asociación de Nodocentes Universitarios de La Plata (Atulp) forma parte de Fatun y participó del plenario en el que se resolvió la medida de fuerza.
La representación paritaria de la Fatun expresó su “disconformidad con la propuesta salarial del gobierno nacional, manifestando que la misma no logra cubrir la pérdida del poder adquisitivo generado por los índices de inflación publicados por el propio gobierno y que los salarios se están devaluando día a día sin poder cubrir los gastos básicos”.
La medida tendrá impacto directo en el sistema preuniversitario de la Universidad Nacional de La Plata, donde no habrá clases en los colegios, al igual que en las cursadas anuales de las facultades. El martes no habrá clases por el 120º aniversario de la UNLP.
