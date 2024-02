Complicidad y abrazos: el encuentro del Papa con Milei

Abrazo, intercambio ameno y bromas sobre el pelo, fueron el resultado del encuentro público entre el presidente Javier Milei y el papa Francisco, en la misa de canonización de Mama Antula. Hoy volverán a verse cuando el Sumo Pontífice reciba al mandatario en una audiencia privada en el Palacio Apostólico.

El presidente llegó ayer a la Basílica de San Pedro acompañado por su hermana la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la Canciller, Diana Mondino; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Interior, Guillermo Francos, delegación que fue recibida por el papa en un encuentro privado previo a la ceremonia religiosa.

Pero el intercambio más jugoso que fue registrado por las cámaras se dio después de la misa, cuando Francisco se acercó a saludarlos y terminó fundido en un abrazo con el presidente.

“Te cortaste el pelo”, fue la primera apreciación que le hizo el Francisco entre risas a Milei cuando lo tuvo frente a frente a lo que el presidente atinó a responder: “me lo emprolijé”. Acto seguido el mandatario argentino le preguntó si podía abrazarlo, “Sí, hijo, sí” le contestó el Papa y ambos se fundieron en un abrazo.

“Un gusto de verte, gracias”, sostuvo Milei y el papa le respondió la cortesía con un “gracias por venir, vos que sos medio...”, pero justo en ese momento el video se corta, la frase queda trunca y despertó todo tipo de especulaciones. Pero si bien no hubo confirmación oficial sobre lo que le quiso decir Francisco con ese “vos que sos medio...”, lo cierto es que los jefes de estado parecen haber limado asperezas y ya no quedan rastros -por lo menos públicos- de las diferencias que los separaron años atrás.

El saludo del Papa se hizo extensivo a quienes acompañaban al presidente. Fue así que, tras pedirle permiso, Karina Milei lo saludó con un beso y le agradeció el recibimiento, a lo que Bergoglio le respondió: “Gracias por apoyarlo a él”.

Tras intercambiar saludos con la canciller, el Papa habló con la delegación en general y ante el comentario de Javier Milei en el que reconoció que debe tener “mucha muñeca” por la “aspereza del otro lado” contestó que “Dios es más grande” y cerró con un “recen por mi yo lo hago por ustedes”.

Luego, el presidente se refirió a la canonización de la primera santa nacional y en diálogo con la prensa que estaba dentro de la basílica aseguró que se trata de “un momento muy importante para la historia argentina”.

Una relación que crece

Atrás quedaron los agravios de Javier Milei para el Papa. Es que antes de ser presidente, incluso cuando ya era diputado de la nación, el mandatario cuestionó en reiteradas oportunidades la figura de Francisco a quien trató de comunista, entre otras cosas. Pero eso parece ser cosa del pasado ya que luego de imponerse en el balotaje Milei recibió las felicitaciones del Papa, lo que marcó el inicio de la tregua entre ambos líderes.

De los insultos ya casi no quedan rastros y ahora Javier Milei calificó a Bergoglio como el “argentino más importante de la historia” y anticipó que durante la audiencia de hoy espera entablar “un diálogo muy fructífero” con el Papa.

“Vamos a tener un diálogo muy fructífero, igual que cuando hablamos por teléfono apenas asumí. Y ojalá que tengamos la posibilidad de que la salud del Papa esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos”, sostuvo al respecto el presidente desde Roma en declaraciones radiales.

Pero además, Milei, añadió que no solo es “el argentino más importante de la historia” sino que también “es un Papa, no podemos perder esa perspectiva y no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual”.

“Es una figura muy importante, el sostén moral en especial en un país con tanto arraigo en el catolicismo, es el jefe espiritual de los católicos y no es una cuestión menor”, concluyó el presidente.

La gira oficial continúa con la audiencia privada entre el Presidente y el Papa Francisco

La gira oficial de la comitiva argentina continúa hoy con la audiencia privada entre Javier Milei y el Papa en el Palacio Apostólico. Según está pautado, la delegación nacional llegará a las 9 de la mañana (horario de Roma) a Patio San Damaso, a donde serán recibidos por la guardia de honor, de allí el presidente será conducido a la biblioteca privada del pontífice a donde se desarrollará la reunión.

Si bien no hubo confirmaciones oficiales sobre los temas en los que rondará el encuentro entre los jefes de estado, se espera que el punto principal de la agenda sea la posible visita del Papa a la Argentina. Por lo que se estima que durante la reunión el presidente le reiteré su invitación al país. Vale señalar que ya lo había hecho mediante una carta enviada a través de la Nunciatura Apostólica.

Finalizado el encuentro con el Papa el presidente se reunirá también con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin.