Taxistas volvieron a cortar la calle para protestar contra las aplicaciones

Un nutrido grupo de taxistas volvió a realizar una protesta con cortes de calle en distintos puntos de la Ciudad contra el funcionamiento de las aplicaciones para viajes en auto y moto en la Ciudad.

La medida se llevó adelante a primera hora de la mañana, en intersecciones clave del movimiento en la Ciudad como 7 y 50, 8 y 50, 1 y 44 (frente a la Estación de Trenes) y en 4 y 42, a metros de la Terminal de Ómnibus, tanto “para pedir por más seguridad como también en contra del transporte ilegal”, dijo Ariel Quiña, uno de los voceros de la protesta.

En ese contexto, este diario recogió denuncias por episodios de violencia contra un conductor particular y un taxista que no participaba de la movida del grupo no enrolado en las asociaciones de conductores y propietarios de taxis. Señaló que fue atacado a golpes en 12 y 55 por no querer sumarse al piquete.

Según indicó Cuiña, el transporte que se gestiona a través de apps, como Uber, “nos está perjudicando a diario. Nosotros en la Estación a lo mejor tenemos que esperar cinco trenes para salir con un viaje y viene uno de estos autos y se lo lleva. Ahora, hacemos siete viajes por día. Estamos peor que en la pandemia”, aseguró.

También protestaron esos choferes por los episodios de inseguridad que han venido sufriendo en las últimas semanas. Entre esos, hace pocos días un chofer recibió ocho puñaladas en Villa Elvira, en la zona de 95 y 116. Lo atacaron dos hombres que se hicieron pasar por pasajeros. Tras exigirle la recaudación lo golpearon y cortaron, provocándole varias heridas. Incluso, en el cuello.

El taxista, de 41 años, manejó herido hacia su casa y terminó siendo trasladado por su hermano hacia el nosocomio.

En el Hospital San Martín, fue intervenido por una perforación en el intestino.

La semana pasada, también hubo una protesta frente a la estación de trenes en la que se produjeron fuertes intercambios y amagues de violencia con choferes de aplicaciones.