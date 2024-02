Citaron a indagatoria a un odontólogo platense

El fiscal penal de La Plata, Martín Almirón, titular de la UFI Nº 8, citó a indagatoria a un odontólogo acusado como presunto autor del delito de “abuso sexual simple -hechos reiterados- en los términos de los arts. 55 y 119 primer párrafo del Código Penal”, en perjuicio de quien fuera su secretaria.

Se trata de M. L. A., sobre quien, según entiende el representante del Ministerio Público, se reunieron elementos en la causa que “permiten sospechar que resulta ser autor de los ilícitos precedentemente descriptos y calificados”.

Almirón, en su requisitoria, señaló “que del estudio de las probanzas reunidas en autos se concluye que sin poder precisar fecha exacta pero durante el mes de febrero del año 2021, en el consultorio odontológico de calle Cantilo número 8 de City Bell, un sujeto de sexo masculino -odontólogo del lugar-, abusó sexualmente de la víctima de autos (A. C.), -quien era su secretaria en dicho consultorio-, con tocamientos inverecundos en sus partes íntimas, tanto por encima como por debajo de sus prendas en reiteradas oportunidades; ello sin su debido consentimiento, y siempre que se encontraban solos, con frases intimidantes y con una relación de asimetría de poder”.

La audiencia, según fuentes de tribunales, quedó fijada para el próximo 20 de marzo a las 9 de la mañana. M. L. A., se indicó, cuenta con la asistencia letrada de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina.

Cuando la damnificada tomó valor de contar lo que sentía a través de las redes sociales, consignó que “a mitad del 2021 -por entonces tenía 22 años- trabajé un tiempo en su consultorio odontológico como secretaria. En ese tiempo -fueron 9 meses-, me empecé a sentir muy incómoda, reiteradas veces esta persona me hablaba de mi sexualidad, comentarios desubicadísimos, los cuales yo dejaba pasar porque no sabía qué decir, y no los entendía al principio, pensaba que por unos comentarios no podía armar tanto drama”.

“Me tocaba el culo”

La denunciante dijo que “después de eso, reiteradas veces pasaba por atrás mío en la cocina del consultorio y me tocaba el culo y su reacción era: ‘Ay, fue sin querer’, ‘No le cuentes a tu novio porque fue sin querer’. Y prosiguió: “Yo, shockeada, no sabía cuál era la manera correcta de reacción y lo dejaba pasar”.

“Hasta que empezó a acercarse a querer hacerme masajes, y repetir las frases: ‘No le cuentes a tu novio’, ‘No le digas a nadie’, siempre riéndose”, continuó.

“La última vez, que fue la que me hizo reaccionar, me obligó a acostarme en la camilla para hacerme masajes, donde me sacó la remera y me desabrochó el corpiño, me había masajes en la espalda y me tocaba más, me hacía masajes en las piernas, me tocaba de más, me decía cosas horribles”, expuso en el texto compartido públicamente en las redes.

La joven aseguró que “lo cuento porque después de un año hablé con personas que me hicieron reaccionar, con la totalidad impunidad con que él camina, y con todas las mujeres se relaciona siendo profesor y odontólogo. Me quedé callada mucho tiempo y no sirvió de nada”.

Asimismo, habló de las secuelas que le provocaron los hechos relatados.

“Ante la vergüenza por no haber reaccionado, por miedo, me guardé todo y me costó mucho contarlo”.

“Estuve meses sin poder hablarlo con nadie ya que me echaba la culpa de todo por no reaccionar”, añadió.

“Además está decir por las cosas que pasé después de todo esto. Noches sin dormir, depresión, días postrada en la cama pensando que no iba a poder levantarme, apartarme de toda persona que me quisiese ayudar, entre miles de cosas más”, lamentó.

Cabe destacar que el aporte testimonial de la psicóloga de A. C. fue uno de los elementos de cargo en contra del profesional, que es docente universitario.