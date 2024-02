Entre peleas y denuncias, los trapitos ganan lugar en el Centro

la propuesta a la que, en casos, no se le puede decir que no, del “cuidado” y lavado del coche / g. calvelo

Aún en temporada baja para la actividad comercial y administrativa de la Ciudad, el Centro sigue siendo un lugar de cobijo para los “trapitos”. Según las quejas de comerciantes y propietarios de viviendas, se los puede ver desde enero apostados en varios puntos, ejerciendo su labor ante los automovilistas y expresando a las trompadas la disputa por el territorio para pedir plata a cambio de “cuidar” y lavar coches.

Durante las últimas semanas, se sumaron incidentes en zonas de alta concentración de actividad, como las esquinas de 12, 50 y diagonal 74 ó 50 entre 7 y 8. Según las quejas que recibió este diario, también hay actividad en el tramo del microcentro de la calle 9, en el área de las calles 50 y 51 entre 4 y 6, y también en zonas más alejadas del área, como la calle 11 entre 43 y 44, entre otros puntos.

En algunos se ve a personas que van y vienen en soledad en toda una cuadra. En otros, son grupos los que están apostados en una calle o una esquina. Durante las últimas semanas, se repitieron situaciones de violencia con conductores o entre los propios trapitos.

En uno de esos casos, hasta intervino la Policía y todo terminó con varios arrestos en la comisaría primera, con jurisdicción en el Centro.

pago del medido y al trapito

“Este último tiempo estuvo un poco movido porque hubo detenciones. El tema de los trapitos es candente porque amenazan a la gente”, le dijo a este diario un comerciante que es referente de la actividad en el centro de la Ciudad.

“La gente no quiere venir al centro comercial porque tiene que pagarle a los trapitos además del estacionamiento medido”, denunció el comerciante.

Ya no se trata de monedas. Los pagos que piden van al ritmo de la inflación galopante y también de la tecnología. “Si no tenés efectivo, te paso el alias y me transferís, mami”, fueron palabras que escuchó una mujer como forma de invitación a tomar el servicio que le ofrecía un joven en el centro a fines del mes pasado. Ocurrió en 4 y 46. La víctima pidió ayuda a la Policía, que luego arrestó al señalado.

Se sostiene en algunos locales que de la vista repetida del movimiento se puede inferir que hay presencias con domicilios fuera de la Ciudad. “Muchos vienen del Conurbano y como nadie controla no se sabe si vienen sólo a pararse en la calle a pedir plata por cuidar autos”, manifestó su sospecha el comerciante.

El jueves, tres hombres fueron arrestados por la Policía durante un operativo en la cuadra de 50 entre 8 y 9. Según se puede ver en un video grabado por un transeúnte, dos sujetos se trenzaron a golpes frente a la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia. En base a los datos que trascendieron de la Policía, la pelea se habría originado por “una cuestión territorial”.

Como se puede ver en las imágenes, las agresiones generaron una fuerte inquietud entre peatones y comerciantes de la cuadra. La situación se agravó aún más cuando uno tomó una baldosa con intenciones de arrojársela al otro. Al cabo de unos minutos arribó la Policía y ambos terminaron detenidos.

Un poco más atrás, a fines del mes pasado, otra denuncia derivó en un arresto en 6 entre 53 y 54. Una mujer denunció que fue víctima de amenazas e intento de robo por un cuidacoches de la cuadra.

La mujer, empleada de un comercio, denunció que el hombre de 31 años ingresó al local con intenciones de robarse bebidas alcohólicas.

Cuando la trabajadora se lo impidió, la amenazó, dijo.