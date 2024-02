La Ley Ómnibus se debate punto por punto: el Gobierno admite que no hay acuerdo por la reforma jubilatoria

El titular de la Martín Menem anticipó que las jubilaciones continúan siendo un punto de inflexión con la oposición dialoguista, al especificar que aún no hay acuerdo sobre el tema, en la previa a la sesión de la votación particular de los artículos de la Ley Ómnibus prevista para esta tarde.

La posibilidad de impulsar una fórmula atada a la inflación a partir del mes de abril, también significaría una pérdida en el poder adquisitivo de los jubilados debido a la creciente aceleración de precios que se estima del 20% mensual.

“[Los jubilados] están desesperados por la fórmula de Alberto Fernández. Han perdido 35% en los últimos y ahora vienen a hablar del problema. Es voluntad de este gobierno de hacer lo imposible para que esto mejore”, prometió el riojano.

Megaley: ¿sin acuerdo con la oposición dialoguista?

En la misma línea, a horas del debate previsto para las 14 de hoy aclaró: “No está habiendo un acuerdo y si no llegara a haberlo, el Gobierno trabajará con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida de poder adquisitivo”.

Asimismo, el legislador evitó garantizar que los jubilados no perderán contra la inflación, por lo que responsabilizó al Congreso: “Son 129 personas tienen que garantizar el voto de una fórmula que les deje de perder dinero como vienen perdiendo los últimos cuatro años”.

Por su parte, Menem anticipó que “Milei no negocia lo que prometió: la libertad de los argentinos y no inflación, dentro de ese paquete no hay nada que se pueda negociar”.

El titular de la cámara precisó además que la Ley Ómnibus abarca una temática muy amplia, por lo que la construcción de acuerdos es complejo: “En algunos vamos a tener muchos votos, en otros no tanto, y será cuestión de que empiece a rodar la pelota”.

Ley Ómnibus: a qué hora arranca el debate

A pesar de la aprobación general de la megaley, desde hoy a las 14, los diputados debatirán y votarán punto por punto los artículos del proyecto, por lo que se espera una jornada extensa. “Puede durar 100 horas, 150 horas si empezamos a discutir artículo por artículo”, alertó Menem al respecto.

Por último, habló de los aumentos de precios diarios al sostener que “los argentinos debemos entender que todos los días nos meten la mano en el bolsillo porque no es que aumentan las cosas, baja nuestro poder adquisitivo producto de las pésimas políticas económicas, principalmente monetarias que viene aplicando el Banco Central”.