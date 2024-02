Estudiantes: Eduardo Domínguez quiere contar con Cetré para el partido contra Tigre

En Estudiantes dieron vuelta. Ya se acabó el 0-0 contra Racing que no le permitió seguir con puntaje perfecto pero sí le sirvió para mantenerse en el lote de arriba y con un invicto, ahora, de 11 partidos.

Eduardo Domínguez se retiró del estadio con la bronca lógica de haber sufrido la anulación de dos goles por posiciones adelantadas muy finitas, pero conforme de saber que el plantel entiende su idea y la lleva a la práctica de una manera muy convincente. Está claro que el lunes sólo le faltó el gol para superar a Racing, el resultado más lógico.

Desde el Pincha aseguraron que el colombiano Edwuin Cetré estará habilitado para jugar contra Tigre, partido a realizarse pasado mañana en UNO.

El extremo derecho no pudo ser tenido en cuenta porque no fue habilitado. Según se explicó la dirigencia no pudo girar el dinero por problemas estructurales del Banco Central y entonces el ok de FIFA no llegó en tiempo y forma. Para pasado mañana no habrá ningún tipo de problemas. De esta manera el DT tendrá una variante más de mitad de cancha para adelante. No significa que pueda ser titular, sino más bien que será tenido en cuenta para el banco de los suplentes y con seguridad tendrá sus primeros minutos de juego. El jugador que tanto esparaba Domínguez tendrá su bautismo.

Volviendo al equipo, un cambio obligado será el ingreso de Santiago Flores por el suspendido Zaid Romero, que recibió roja directa en el partido contra Racing luego de una jugada muy polémica que debió revisar Nicolás Ramírez tras ser alertado por el VAR de Darío Herrera.

El jugador podría recibir una o dos fechas, ya que fue fue roja directa y no doble amarilla . Quedará a resolución del Tribunal de Disciplina, pero es fija que no podrá ser de la partida contra el Matador.

A propósito de esa jugada el propio futbolista se expresó en las redes sociales. “De los errores se aprende, vamo’ Pincha que esto es largo”, escribió en su red social Instagram, entendiendo que fue imprudente al arrojarse con sus pies para adelante.

Además del ingreso de Flores por el suspendido Romero, el equipo tendría más modificaciones porque fueron muchos partidos en pocos días, con un intenso calor. Y son varios los jugadores que tendrían que bajar un poco las cargas para no tener problemas.

Entre los posibles ingresos están los de Fernando Zuqui por Enzo Pérez y Eric Meza en lugar de Eros Mancuso o Gastón Benedetti. Deberá definir el DT si mantiene al pibe Axel Atum entre los titulares o decide darle lugar otra vez en el equipo al chileno Javier Altamirano, ya que la falencia que mostró el Pincha es la falta de ese nexo entre los tres mediocampistas y los delantreros.

Guido Carrillo sigue su preparación para regresar al equipo, luego del pequeño desgarro que sufrió en el sóleo. Su vuelta al equipo sería en la antelasa del clásico platense, el lunes 19 ante Newell’s en La Plata.