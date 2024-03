Por la inseguridad, piden no pagar los impuestos

Un grupo de frentistas que integra la Asamblea de El Mondongo dice sentirse desamparado, especialmente en materia de seguridad, a partir del avance del delito en ese barrio. Y propuso dejar de pagar los impuestos municipales y provinciales, como una forma de protesta ante las autoridades para que se pongan al frente de esta situación y, definitivamente, activen los mecanismos para frenar el flagelo.

“Según lo discutido por los integrantes de la Asamblea, llamamos a todos a no pagar los impuestos. Está en cada uno querer hacerlo o no pero, si hablamos del barrio, no hay poda, no contamos con buena iluminación y, por sobre todas las cosas, hay cada vez menos patrulleros, algo que genera un aumento masivo de robos”, indicaron desde la agrupación.

Recordaron que “esta medida se realizó también en julio de 2018, durante la gestión de Julio Garro, cuando los vecinos de El Mondongo plantearon un ultimátum de 60 días por el traslado de la zona roja y los problemas de inseguridad en la zona, para que el gobierno municipal resolviera los conflictos”.

Daniel Domínguez, referente del grupo, aseguró: “Acá no importa el color político de turno, importa la respuesta y la prioridad que le dan al vecino”.

“Nosotros pagamos todo en tiempo y forma. Entonces, ¿por qué no recibimos la atención que nos merecemos? Les damos 60 días al Gobierno de turno municipal y provincial para que solucionen estos problemas y nos reciban en una reunión”, aseguró.