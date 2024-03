La carta que escribió Pachelo desde La Plata tras la condena por el crimen de María Marta García Belsunce

Nicolás Pachelo escribió una carta luego de ser condenado a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce en la que se mostró deprimido y aseguró que los jueces "han condenado a un inocente". En la misiva, redactada desde la Unidad 9 de La Plata, el condenado se refirió a la sociedad y a la Justicia.

"Me sacaron las ganas de vivir", dijo Pachelo a raíz de lo que se resolvió judicialmente por el asesinato de García Belsunce en 27 de octubre de 2002. "Soy, fui y seré inocente", comenzó Pachelo en su carta. "Estos 22 años decidí defenderme judicialmente porque creí en la Justicia. Mi silencio mediático me perjudicó en forma personal y familiar, especialmente a mis hijos en sus colegios, universidad y en la vida misma", continuó.

En ese sentido, aseguró que la Justicia condenó "a un inocente morir en vida y no pienso callarme más". A su vez, remarcó: "Estoy luchando junto con mis abogados contra una parte del Poder Judicial corrupto y perverso". "Nosotros no tenemos amigos jueces, nos defendemos con la verdad, con pruebas. ¿Acaso de eso no se trata la Justicia?", lanzó. Pachelo consideró que lo condenaron para "tapar 20 años de barbaridades judiciales".

"Me han sacado hasta las ganas de vivir, quebraron mi espíritu y mi fe", dijo y remató: "El juez Fernando Mancini y la jueza Florencia Budiño han condenado a un inocente".

Pachelo aseguró que hubo corrupción en la causa García Belsunce "En los últimos 20 años hubo 3 juicios por la muerte de la señora García Belsunce han participado aproximadamente 20 jueces de distintas instancias. Han condenado a la familia por encubrimiento, también a Carrascosa. Han condenado por homicidio a Carrascosa y lo han absuelto. Me han absuelto a mí y ahora me han condenado. Esto no es un juego de palabras, es la mismísima causa García Belsunce", expresó.

Y siguió: "Con las mismas pruebas desde el año 2002 a la actualidad, todos según la Justicia fuimos culpables y también fuimos inocentes. ¿Absurdo?". Y arremetió: "Hay una gran corrupción en la Justicia y eso lo sabemos todos". Así, Pachelo dijo que va a hablar "con pruebas" y señaló que uno de los camaristas que votó por la absolución de Carrascosa "es el ex juez Martín Ordoqui, el primer juez destituido y ´detenido´ de Casación por ´favorecer a cambio de dinero a condenados´".

"Yo hablo con pruebas. A mí me condenaron siendo ´inocente´. No se hará justicia", cerró. El Tribunal de Casación bonaerense condenó el jueves Pachelo a prisión perpetua como autor del homicidio de la socióloga María Marta García Belsunce.

El tribunal revocó la absolución de que gozaba Pachelo tras un juicio oral al que fue sometido en 2022 y del que salió airoso por el crimen aunque condenado por varios robos. Casación consideró que el homicidio de García Belsunce "fue ejecutado por el vecino del matrimonio, siendo Pachelo quien dio muerte a la socióloga a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados".

"Se ha podido establecer es que la muerte aparece como una rápida derivación de un hecho originalmente encaminado a la sustracción de cosas ajenas, faena atravesada por el fatal encuentro en la planta superior de la casa de la víctima con el ladrón conocido", consideraron los jueces.

Según los jueces, Pachelo robó un cofre con dinero cuando mató a María Marta García Belsunce. El fallo de la Cámara de Casación bonaerense es apelable ante la Suprema Corte provincial y, en última instancia, ante la Corte Suprema federal.

María Marta García Belsunce fue asesinada el 27 de octubre de 2002; en primera instancia fue condenado a prisión perpetua su marido, Carlos Carrascosa, pero finalmente fue absuelto y esa declaración de inocencia quedó firme y con fuerza de cosa juzgada.