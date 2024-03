Lionel Scaloni convocó a Nahuel Valentini para reemplazar a Marcos Senesi en los próximos amistosos

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, convocó de urgencia al defensor de Boca, Nicolás Valentini, para ocupar el lugar que dejó vacante Marcos Senesi, quien se lesionó el fin de semana y no será parte de los amistosos frente a El Salvador y Costa Rica. El futbolista que milita en el Bournemouth de la Premier League, sufrió un desgarro grado dos y tiene para cinco semanas de recuperación.

De esta manera, el ex San Lorenzo no pudo aprovechar su oportunidad tras ser convocado luego de más de un año y medio, ya que su última vez fue cuando la Selección nacional se impuso ante Italia por la Finalissima. Por su parte, Valentini vive un momento de ensueño: el juvenil de Boca viene de ser un titular habitual en la Sub 23 en el Preolímpico y se perfila para ser parte de los Juegos Olímpicos París 2024.

Esta será su primera experiencia junto a la Mayor, que afrontará sus próximos partidos ante El Salvador, el 22 de marzo, y frente a Costa Rica, el 26, en lo que será la última gira antes de la Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos.

El zaguero de 22 años, recibió el llamado luego de completar su primer partido como titular en Boca en la era Diego Martínez, en lo que fue victoria por 3 a 2 sobre Belgrano de Córdoba en la Bombonera. Si bien había sumado un puñado de minutos en el Superclásico contra River en el Monumental, el juvenil se perdió la pretemporada y las primeras jornadas por estar afectado a la Selección Sub 23, donde participó en seis de los siete encuentros en el certamen.

Con su citación a la Selección argentina, Valentini se perderá el encuentro frente a Central Norte de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se disputaría el 23 de marzo.

LA LISTA DE CONVOCADOS POR SCALONI PARA LOS AMISTOSOS:

Arqueros: Franco Armani (River), Walter Benítez (PSV-Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa-Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis-España), Nehuén Pérez (Udinese-Italia), Nicolás Otamendi (Benfica-Portugal), Cristian Romero (Tottenham-Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon-Francia), Nahuel Valentini (Boca Juniors-Argentina), Nahuel Molina (Atlético Madrid-España) y Valentín Barco (Brighton-Inglaterra).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen- Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid-España), Leandro Paredes (Roma-Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool- Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea-Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham-Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton-Inglaterra), Valentín Carboni (Monza-Italia) y Nicolás González (Fiorentina- Italia).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United-Inglaterra), Ángel Di María (Benfica-Portugal), Lionel Messi (Inter Miami- Estados Unidos), Julián Álvarez (Manchester City-Inglaterra), Lautaro Martínez (Inter-Italia) y Paulo Dybala (Roma-Italia).