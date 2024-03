Penurias para llegar al Centro: en Villa Elvira los colectivos no frenan

Tras los cientos de reclamos que durante el verano plantearon los usuarios de micros de la Región a este diario por la reducción de frecuencias, las quejas de los pasajeros se reiteran a pocos días de haber comenzado las clases, cuando todas las empresas de colectivos dicen haber regresado a los esquemas habituales de unidades en las calles.

Desde los barrios de la periferia de La Plata, los usuarios viven las mayores penurias para llegar en micro hasta la zona céntrica.

“Todas las mañanas la misma postal en 7 y 76: gente agolpada en la parada de colectivos, que llegan llenos y no paran. Algunos esperan hasta 40 minutos para poder subirse a uno e ir hasta el trabajo”, comentó una pasajera a este diario.

Las líneas de colectivo que pasan por avenida 7 a esa altura son la 307, con el ramal A16 y la ESTE con los ramales 11, 11 UPCN, 14 y 14 por avenida 13. Todos comienzan sus recorridos en Ruta 11 y 615, y cuando llegan a la parada desde donde se realizó la queja, las unidades están colapsadas, ya que las zonas anteriores por donde pasan los micros han crecido muchísimo en población.

Ese no ha sido el único reclamo. También desde la zona Norte los vecinos que quieren llegar al Centro sufren los mismos problemas.

Quienes van hasta la parada de micros del Camino General Belgrano, a la altura de 505, también denuncian que las unidades del Norte y el 273 no paran porque van “hasta la manija”. “Tenemos que dejar pasar dos o tres colectivos para poder tomar uno. Esto es así desde que empezaron las clases. No sé si no sumaron frecuencias o qué pasa”, destacó María, una platense que trabaja en el Ministerio de Economía y dijo que ya llegó tarde varias veces a su oficina por este problema del transporte.

Otra frentista de City Bell denunció algo similar: “Las clases aún no habían arrancado y por la parada de 28 y 476 ya pasaban los micros repletos y no paraban. Ahora es peor. Porque si antes no paraba uno, ahora son dos o tres los que pasan de largo”, contó Susana.

MUCHOS Y POCOS

Consultados por este diario, distintas empresas de micros de líneas urbanas e interurbanas dieron sus explicaciones.

“Estamos brindando el servicio normal pero creció la demanda. Se ve mucha más gente en las paradas y en las unidades. Ante eso, estamos trabajando para reforzar el servicio”, se indicó desde Unión Platense (que gestiona las líneas 520, 418, Norte, Sur, Top!, 273, 214 y Universitario) y transportes La Unión (de la línea 202).

La fuente no supo responder a qué se debe el aumento de la cantidad de pasajeros, pero indicó que “volvieron las clases, sacamos las unidades que corresponden pero encontramos muchos más pasajeros que lo habitual”.

Por su parte, desde la empresa 9 de Julio, que administra las líneas Oeste, 215, 225 y 414, se comentó que “ya se encuentra el diagrama completo de inicio del ciclo lectivo. Si hay atrasos podrán ser por el intenso tránsito de la Ciudad que se da por el inicio de las clases y autos permanentes en doble fila, pero no por reducción de frecuencias”.

En contrapunto con el testimonio anterior, desde esta empresa se afirmó que “se observa una cantidad de pasajeros muy inferior respecto al mismo periodo del año anterior. Se intensificó el pico de pasajeros que se concentra en un menor tiempo, y luego en el resto del día los colectivos van con poca carga”.

DE DOS A TRES SECCIONES

Otro reclamo de usuarios de micros que se ha recibido en este diario es sobre el mal cobro de secciones. Tras el último aumento del boleto, varios pasajeros se comunicaron expresando su malestar frente a una práctica que al menos están teniendo las líneas Norte y 273, de Unión Platense.

Los pasajeros denuncian que los boletos que cobraban como segunda sección (300 pesos hasta 6 kilómetros de viaje) ahora los cobran como de tercera sección (321 de 6 a 12 kilómetros.

“Toda la vida me tomé el Norte en 7 y 520 hasta Plaza San Martín y pagaba el valor de la segunda sección. Pero desde que aumentaron, me cobran el de la tercera sección. El chofer no supo explicarme por qué y con la empresa fue imposible comunicarme”, comentó Marcelo.

“Los de la línea 273 hacen lo mismo, porque también tomo el micro de Plaza Moreno hasta 12 y 520 y ahora me cobran tercera sección a 347 pesos, cuando antes pagaba segunda sección”, agregó el hombre.