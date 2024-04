Luciano Castro anda con una morocha, ¿pero quiere a Flor?

Mientras Flor Vigna hace un muy mediático duelo de su relación con Luciano Castro, él, en silencio, parece que ya encontró quién lo contenga: “Me contaron que a Luciano lo vieron en el estacionamiento de Paseo La Plaza de la mano con una chica morocha. El único dato que tengo es que es morocha”, contó Rodrigo Lussich.

Han pasado dos meses desde que una de las parejas más públicas del país anunció su ruptura, y quizás algún tiempito más desde que esa ruptura se llevó realmente a cabo. Y si bien él encontró una morocha, la herida no está cerrada para ninguno de los dos: según contó Fernanda Iglesias, la semana pasada se volvieron a ver, porque él fue a llevarse algunas cosas d ela casa de ella, y “fue un momento terrible. Hablé con Flor y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”. ¿Será la morocha un operativo celos?