Santa Bárbara desea prolongar su buen momento en hockey

Santa Bárbara “A” buscará seguir en racha cuando hoy a las 16 visite a GEBA “A”. El equipo de Gonnet llega a este compromiso de la cuarta fecha del Metropolitano femenino de hockey, arrastrando dos victorias al hilo (V. Ciudad: 4-0 y L. Italiano: 2-0), que le han permitido cosechar 6 puntos; mientras que su rival suma 4 unidades producto de un triunfo, un empate y una caída. A continuación, el resto de los partidos para equipos locales:

Primera B: Liceo Naval (4) vs San Luis “A” (4). Primera C2: Hurling (6) vs Universitario “A” (6) y Santa “B” (1) vs B. Hipotecario (6).

Primera D2: Asoc. del Sur (3) vs Santa Bárbara “D” (7) y Universitario “B” (3) vs Liceo Naval “B” (0).

Primera D3: San Marcos (3) vs Estudiantes “A” (3) y San Luis “B” (0) vs Ciudad “D” (1). Primera E1: Universitario “C” (6) vs Italiano “C” (1). Primera E3: Everton (3) vs SAG “B” (3). Primera E4: Hindú “B” (9) vs Gimnasia “A” (7), Gimnasia “B” (2) vs Los Andes (3) y Santa Bárbara “C” (2) vs Temperley (9).

Primera F2: Santa Bárbara “E” (9) vs Almafuerte “B” (7) y Argentino de Rugby (1) vs Asociación Coronel Brandsen (1).

Primera F3: Monte Grande “C” (1) vs Santa Bárbara “F” (6).

Primera F4: Estudiantes “B” (9) vs Belgrano DS (3) y Cerro Pilar (9) vs Universitario “D” (7).

Primera G1: San Luis “C” (6) vs Municipalidad de Varela “B” (6).