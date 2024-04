Espert anticipó una “reforma universitaria”

El gobierno de Javier Milei planea avanzar con una gran reforma universitaria. Así lo anticipó ayer el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien en la previa de la marcha federal que la comunidad académica concretará hoy aseguró que la movilización tiene motivos “estrictamente políticos”, a la par que advirtió: “Las universidades también deben ajustarse”.

Espert llegó a la Ciudad para dar una conferencia en la Universidad Católica de La Plata (UCALP) sobre el proyecto económico de Milei y la situación en la provincia de Buenos Aires, con una visión muy crítica sobre la gestión de Axel Kicillof. Antes de esa participación, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasó por la redacción de EL DIA, donde, entre otros temas, se refirió al reclamo (por presupuesto y financiamiento) convocado por universidades de todo el país (entre ellas la UBA y la UNLP).

“La marcha es por motivos estrictamente políticos. Detrás de la movilización está encaramado el radicalismo, que busca posicionarse como una fuerza alternativa al kirchnerismo en oposición a las ideas liberales de nuestro gobierno”, empezó Espert, para luego reconocer que “hay un problema y es que no hay plata. El ajuste lo tienen que hacer todos, aún las universidades”.

Tras ello, el economista consideró además que el tema excede lo presupuestario y, en ese sentido, propuso: “Hay que hacer una reforma universitaria con examen de ingreso, que termine con los alumnos crónicos y que a los 4 o 5 años de la carrera deje de ser gratis. Es decir, si la carrera dura cinco años, a los cinco años debería cortarse el subsidio implícito que los pobres le dan a la clase media que va a la universidad pública”.

Estos cambios, según adelantó Espert, están siendo analizados por Milei que “estudia una gran reforma universitaria”, como parte de un paquete que incluye “una reforma impositiva, una profunda reforma laboral (en parte incluida en la Ley Bases) y en comercio exterior, entre otros puntos”.

Abiertamente opositor al gobierno bonaerense, el legislador libertario apuntó también a la necesidad de “una reforma de los contenidos educativos en la Provincia, que además debe empoderar a sus fuerzas de seguridad dándoles más presupuesto, aumentar la cantidad de cárceles y penitenciarías, combatir el narcotráfico y dar mayor autonomía municipal para que los intendentes no tengan que peregrinar en busca de fondos. Los municipios tienen que dejar de recaudar tasas para pasar a recaudar impuestos”, planteó el diputado que el mes pasado llamó a una rebelión fiscal contra Kicillof.

En diálogo con este diario ratificó esa postura e insistió: “La rebelión fiscal debería ocurrir automáticamente y está completamente justificada cuando el contribuyente no recibe como contraprestación el servicio que es contratado con la tasas”. No obstante, aceptó que “en materia impositiva es más difícil, pero mi reclamo sirvió para poner en alerta a los contribuyentes, al punto de que el Gobernador debió dar marcha atrás con el aumento de patentes, que no debería existir, porque uno no debería pagar un impuesto por tener un auto”.

Sobre la crisis económica, que retrae la actividad y deprime el poder adquisitivo de los trabajadores, el diputado dijo entender “el sufrimiento” de la gente, pero destacó que al asumir Milei se evitó “un desastre homérico como el que tuvimos en las últimas seis décadas y que se hubiera repetido si Sergio Massa era presidente. Esto es lo que evitamos y tiene costos”, dijo, mientras valoró “la tolerancia y la paciencia de la sociedad frente a estos costos que era inevitable pagar: la caída de los salarios reales, la caída de la jubilación por la fórmula vieja era algo que tenía que ocurrir para poner a la Argentina en un rumbo sostenible, en un futuro de crecimiento económico sano y de baja de la inflación”.

Ese contexto de crisis, ajuste y costos descripto por Espert chocó la semana pasada con la imagen de los senadores duplicándose sus dietas en una sesión sin debate que el libertario tachó de “asquerosa y deleznable” porque “la sociedad la está pasando muy mal y la política que tiene que ser una actividad de servicio al ciudadano no puede quedarse afuera de ese gran esfuerzo. Me parece muy mal lo que hicieron los senadores. Es la vieja política, completamente desconectada de los intereses de la sociedad”.

Por último, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja se refirió a la Ley Ómnibus que, tras su fallido tratamiento en febrero pasado, volvió a Diputados en busca de la media sanción: “El Gobierno ha tomado nota de sus errores y ahora estamos haciendo algo completamente diferente, discutiendo artículo por artículo con los bloques amigos para que la sanción salga de manera automática”, aseguró y anticipó que la idea es emitir dictamen de comisión esta semana tanto del paquete fiscal como de la Ley Bases para ya la semana próxima dar el debate en el recinto: “Tenemos los votos para aprobar ambas leyes”, confió Espert.