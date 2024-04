Hernán Piquín reveló los motivos de su separación de Agustín Barajas

Se sabe que, Hernán Piquín estaba viviendo en España cuando le llegó un llamado de Gustavo Yankelevich, en el que le ofrecía hacer un espectáculo en Buenos Aires.

Entonces, y sin dudarlo, el bailarín comenzó a gestarlo y hoy presenta con orgullo en el Teatro Apolo El último tango, de miércoles a domingos por los próximos dos meses.

Recordemos que, en Granada, Piquín estaba viviendo en la casa que compartió con quien fuera su pareja de los últimos años, Agustín Barajas, de quien se separó. Así, el artista dio los motivos por los cuales tomó la decisión de dar por finalizada su relación amorosa.

En primer término, Piquín habló de su casa: "Allá no la desarmo. En Granada queda la casa tal cual. Aparte está mi ex allá, Agustín Barajas, y se queda en la casa. La relación con Agustín se terminó en junio, cuando llegué a España porque los tiempos, la distancia y las edades nos afectaron. Hay un montón de factores que jugaron en contra y se terminó.

Respecto de la separación confesó: "Llegué a España el 24 de junio pasado y ahí nos separamos con Agustín. Nos sentamos, nos pusimos a hablar y era entendible su planteo porque yo paso muchos meses en la Argentina y también de gira pero él no puede viajar conmigo porque está con sus giras en España. Cuando llegué allá, intenté estar todos los días con él y quizás eso también lo cansó. Yo qué sé. Fueron varias cosas", dijo Piquín.

Por último y sobre su estado emocional reveló: "Obviamente que fue duro pero con el tiempo uno reflexiona y se da cuenta. Al principio, no lo podés aceptar y decís: “No puede ser, ¿por qué? Si estábamos bien y qué pasó”. Creo que fuimos muy adultos cuando nos sentamos, hablamos y coincidimos. “No te puedo atar a mí cuando hoy me llaman de acá, mañana de allá”, le dije. Soy un tipo muy nómade y si no hubiese estado con Agustín cuando me fui a España, me hubiese vuelto a hacer el Bailando. No tengo un lugar fijo: desde los 16 años que vivo afuera y siempre fue así. A los 16 en Londres, a los 17 en París, a los 18 volví, a los 19 me fui a San Francisco por cinco años, luego me mudé a Italia tres años, después estuve cinco años en España. Irme no me es un problema. Al contrario, es normal y quizás para otra persona eso no le genera una estabilidad", cerró el bailarín.