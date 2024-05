Marixa Balli mandó al frente a Miguel Ángel Rodríguez al recordar una vieja propuesta de trabajo

Parece que todo empezó cuando mostraron por la tele un videoclip de cumbia protagonizado por Nancy Dupláa, dónde señalaron: "Me encanta que ellos tengan un espacio ahí para meter todo lo que quieren".

Así, Marixa Balli recordó un propuesta que había recibido del canal América en esa misma época. "Yo una vez hice un piloto en este canal hace muchos años con Miguel Ángel Rodríguez donde él y yo hacíamos de extraterrestres. No pasó nada, quedó en el intento. Pero a mí me encantaría verlo", expresó.

Entre risas, Balli agregó: "No sabés lo que éramos los dos. Pasó tanto tiempo que ya no me acuerdo de qué se trataba. Lo que me acuerdo es que estábamos vestidos de extraterrestres".

"Estábamos vestidos de plateado. Era todo muy galáctico. Estaba muy bueno", explicó y narró la divertida forma en la que hablaba su personaje.

Finalmente, recordó: "Yo estaba re ilusionada, me pintaron, me vistieron", cerró Marixa.