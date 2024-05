Milei volvió a arremeter contra el presidente de España: “Ya lo tengo match point a Pedrito”

Anoche, Milei realizó una exposición económica durante el congreso organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Pero mientras hablaba sobre el modelo del trueque y el intercambio del oro y la plata durante la época en la que está ambientada la serie de TV del Zorro, hizo mención a España y aprovechó para lanzar un nuevo ataque contra Pedro Sánchez. “Justo hoy mencioné a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática”, lanzó el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Además, al hablar de la creación de dinero, el mandatario argentino lanzó una metáfora con la serie El Zorro, que lo llevó a meterse de lleno en la tensión diplomática con España. "A mí me fascinaba El Zorro. Tenía dos tipos de enemigos. Uno era Monasterio y los suyos, que eran el Estado, que se llevaban los recursos a España... ¡Uh, justo me mencionaron España!", aseguró Milei en tono de broma, que le valió las risas de los presentes. Allí fue cuando disparó: "Igual ya lo tengo match point a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática".

Mondino y la crisis con España

En cambio, la canciller Diana Mondino trató de poner paños fríos y aseguró que los ataques del presidente Javier Milei a su par español, Pedro Sánchez, “son un tema interno, político” que no debería afectar la relación entre ambos países.

“España es de una importancia monumental para la Argentina. Y este es un tema interna, político entre Milei y Sánchez. Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años”, sostuvo la funcionaria.

Mondino admitió que le “sorprendió” la repercusión que tuvo el discurso de Milei en un acto en Madrid durante el último fin de semana, en donde cuestionó al mandatario español y a su esposa.

“Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere”, subrayó la ministra de Relaciones Exteriores, al disertar en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En tanto los empresarios españoles. que el sábado le concedieron en Madrid un encuentro furtivo, ahora salieron al cruce del Presidente argentino por sus acusaciones contra su par español, Pedro Sánchez, y los ataques y agravios a su esposa, Begoña Gómez, durante el acto organizado por Vox el domingo en Madrid.

El puntapié crítico lo dio el presidente de la principal organización patronal ibérica, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que rechazó “profundamente” las declaraciones del presidente argentino, según dijo, “fuera de tono” y que afecta a dos pueblos amigos.