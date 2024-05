Revelan audios que comprometerían a Espinoza en la denuncia por abuso

Salieron a la luz audios que figuran en la causa por la cual se investiga al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por presunto abuso sexual a una colaboradora y que habrían sido tenido en cuenta por la jueza María Fabiana Galetti, además de otros elementos, para procesar al dirigente peronista bonaerense, que negó el hecho.

En uno de esos audios se eschucha una conversación de la denunciante, Melody Raskaukas, con entonces su pareja, Gustavo Cilia, amigo de Espinoza y quien le habríaconsiguido el trabajo en la secretaría privada del municipio.

La mujer le cuenta lo que le pasó con Espinoza y él le sugiere que retire la denuncia: “¿Eso considerás lo mejor? De un tipo que me abusó. Me rompió la camisa, me tiró sobre la cama, me obligaba una y otra vez a bajarme el pantalón, me forcejeó. Me besó sin mi consentimiento. El tipo es grandote. Es hombre, yo soy una mujer. Me largué a llorar y no podía mas”, le contó entre llantos Melody.

El hecho, según la denunciante, ocurrió el 10 de mayo de 2021 en su departamento porteño. Dijo que el el histórico intendente de La Matanza le avisó que esa noche iría a su casa a hablar de trabajo.

Ofensiva opositora

Mientras, concejales de Juntos por el Cambio reclamaron que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, pida licencia en medio del proceso judicial abierto en su contra por abuso sexual. En ese marco, presentaron un proyecto que difícilmente sea aprobado por la holgada mayoría con que cuenta el jefe comunal en el Concejo Deliberante.

“Lo hacemos para acompañar el proceso de la jueza, la Justicia tiene que investigar. Hicimos una reunión de bloque, no todos acompañaron. Pero somos minoría, Espinoza siempre gana las elecciones de forma abrumadora”, aclaró Mirta Ferreira, presidenta del bloque de Juntos.

“Debido a la situación judicial del señor intendente Fernando Espinoza resulta imprescindible hacer uso de licencia sin goce de sueldo hasta tanto se esclarezcan los hechos que motivan la denuncia y concluya la investigación, ya sea por condena, falta de mérito o sobreseimiento simple”, se indica en el proyecto que firman los concejales Mirta Ferreira, Cecilia Zacarías y Javier Ferreyra.

Espinoza está procesado en primera instancia por los delitos de “abuso sexual simple en concurso real con desobediencia”, acusado por una modelo de 27 años llamada Melody Rakauskas que se desempeñó durante unas dos semanas como secretaria privada en el municipio, en mayo de 2021.

A partir de la apelación formulada por el jefe comunal, ahora la Sala VII de la Cámara de Apelaciones porteña, integrada por los jueces Juan Cicciaro, Ricardo Pinto y Mariano Scotto, debe decidir si confirma o anula el procesamiento dictado por la jueza Galetti.

Espinoza negó la cargos y dijo que se trataba de “acusaciones falsas”.

En tanto, la ministra de Mujeres y Género de la Provincia, Estela Díaz, dijo que “hay un proceso judicial en curso y pedimos que se juzgue con perspectiva de género, que se garantice el acceso a la justicia y manifestar también una gran preocupación porque esto fue hace tres años”.