Everton juega el lunes en Bernal y la Cebra, el martes

Quedó confirmada la realización de la duodécima fecha del Apertura del Promocional Amateur 2024, que coronó por anticipado a Camioneros, después de superar por 1-0 a Deportivo Metalúrgico.

En esta oportunidad, Everton, que bajó sustancialmente su rendimiento en los últimos encuentros, se presentará el próximo lunes en la localidad bonaerense de Bernal, para enfrentar desde las 15:30, en la cancha auxiliar de Berazategui, a Juventud.

Mientras que Estrella, que desperdició una gran chance de quedar como único escolta tras perder, tras perder ante FC. Ezeiza por 4-3, jugará recién el martes que viene a partir de las 15:30, en Berisso, ante Barrancas FC.

El resto se jugará de esta manera: Sábado: Policial de Lobos vs. FC. Ezeiza (15:30) y Atlético Pilar vs. Estrella del Sur (15:30). Domingo: Náutico Hacoaj vs. Camioneros (10:15, por TV); y a las 15:30, SAT vs. Dep. Metalúrgico y Defensores de Glew vs. Belgrano de Zárate (15:30).

Ayer, en el cierre de la fecha 11, Barrancas FC. 0, Atlético Pilar 1.