La Villa rescató un empate bajo la lluvia de Merlo

Por la XX fecha del torneo de la Primera B Metropolitana, Villa San Carlos rescató un empate en su visita a Deportivo Merlo, Fue 1-1 con un gol de Matías Samaniego en el final del partido.

La igualdad le permite mantener la mini racha positiva de los últimos cuatro partidos, con un triunfo y tres empates, pero no le sirve demasiado para prenderse en la pelea por el título,

El torneo de la B MEtro, como toos los del ascenso, se convirtieron en monótonos por la enorme cantidad de equipos y las pocas chances de los del pelotón del medio por encontrar un sentido, Pero así es el fútbol que los dirigentes eligieron en reiterdas oportunidades.

El partido fue de ida y vuelta. El local intentó ser más continuo pero el Celeste de Berisso se plantó bien y jugó sus cartas. Pegó primero Merlo cuando la lluvia ya era protagonista de la jornada y cuando parecía que el triunfo se quedaba en el Oeste del Gran Buenos Aires llegó el tanto del empate, que puso justicia. Antes había desperdiciado un penal.

Ahora Villa San Carlos recibirá a Sacachispas.