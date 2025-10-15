Etcheverry: regreso con victoria para tomar envión

Después de veintitrés días de inactividad, Tomás Etcheverry volvió a las canchas. Y lo hizo con un triunfo en la primera ronda del ATP 250 de Estocolmo al vencer al estonio Mark Lajal (149 del mundo) por 7-6 (5), 6-7 (5) y 6-3 tras dos horas y 55 minutos de juego sobre una cancha de superficie rápida indoor en la capital sueca.

Cabe recordar que la ausencia de Etcheverry del circuito fue como consecuencia de una lesión abdominal que sufrió en cuartos de final del torneo de Hangzhou, en China, donde se tuvo que retirar en el segundo set ante el francés Corentin Moutet, cuando caía 3 a 0 (0-30 con su saque), después de haber ganado el primer parcial que se llevó el tenista platense por 6 a 3.

Debido a esta lesión, Etcheverry tuvo que interrumpir la gira por el continente asiático, que como es sabido tuvo su término con el Masters 1000 de Shanghai, que se lo llevó en una inédita final, el monegasco Valentin Vacherot tras derrotar a su primo, el francés Arthur Rinderknech después de tres sets.

Volviendo a Tomás Etcheverry, que se encuentra ubicado en el puesto 63 del ranking, las cosas no pintaban bien al principio para el platense en su debut en Estocolmo. El estonio Mark Lajal, que llegó al cuadro principal del certamen tras superar la Qualy entró a jugar con agresividad, sacando diferencias con un buen juego de devolución, encontrando un quiebre en el segundo game. Con el marcador se puso 3 a 0, pero en ese momento aparecía la reacción del platense, que recuperó la diferencia y llegó la igualdad. Esa paridad se mantendría hasta llegar al cinco iguales, donde ninguno podía encontrar un quiebre para mantenerse a tiro del set. Finalmente, el parcial iba a definirse en un tie break.

En ese desempate del primer set, todo siguió igualado y Etcheverry iba a encontrar paridad al mantener su gran juego desde el fondo. Al ponerse 5-4 arriba. Finalmente el tenista platense iba a encontrar diferencias y tras desperdiciar un punto para set, terminó abrochando el parcial: 7-5.

En el segundo parcial la paridad se iba a mantener. Durante todo este set ambos iban a ser protagonistas; aunque esta vez los quiebres no estaban en los primeros juegos. Etcheverry y Lajal fueron sosteniendo sus servicios hasta el 4-4. Fue justamente ahí, cuando el estonio encontraba una llave importante al encontrar un quiebre y se ponía 5-4, con la chance de cerrar el set con su saque, pero nuevamente, el platense encontraba paridad consecuencia a su potencia con el drive y bajando el porcentaje de errores no forzados. Esto hizo que la igualdad vuelva y finalmente, al igual que en la primer set, Etcheverry y Lajal volvían a definir la historia en un tie break.

En este desempate del segundo set, Etcheverry parecía estar algo mejor y encontraba una pequeña ventaja. Sin embargo, Lajal seguía peleando y encontraba una vuelta de tuerca para ponerse arriba y llegaba a sus primeros sets points. El platense se animaba a una pequeña remontada, salvando dos sets points, pero finalmente el estonio se iba a llevar el set por 7-6 (5).

En el tercer parcial parecía que el duelo se iba a terminar rápido para Etcheverry. Lajal salía a jugar con todo y encontraba un quiebre para ponerse 3-0 arriba. Sin embargo, el platense iba a reaccionar a tiempo, tomando un quiebre rápido y llegando a la igualdad con su servicio. Con esta recuperación, la historia se encaminaba para Tomy, que iba a tomar diferencias a su favor gracias a su agresividad y a una seguidilla de juegos importantes.

Lajal, literalmente, se vino abajo de manera abrupta y, con autoridad, Etcheverry se impuso con otro doble quiebre seguido. En casi tres horas, el argentino abrochó la victoria para meterse en segunda ronda del ATP 250 de Estocolmo, donde mañana se medirá ante el serbio Miomir Kecmanovic (49), que derrotó al francés Alexandre Müller (43) por 6-4 y 6-1.