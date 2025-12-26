Bolsonaro operado con “éxito” por una hernia

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, fue operado “con éxito” para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.
En prisión desde finales de noviembre, Bolsonaro, de 70 años, salió por primera vez de su detención el miércoles para internarse en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue operado ayer.
“¡Cirugía finalizada con éxito! Sin complicaciones”, anunció Michelle en Instagram.
El procedimiento precisó de anestesia general y tardó casi cuatro horas. El exmandatario (2019-2022) “ya está despierto, incluso ya está en la habitación”, dijo su doctor, Claudio Birolini.
Los médicos que tratan a Bolsonaro estimaron que su internación se prolongará entre cinco y siete días más. Hoy evaluarán si es necesaria una segunda intervención para tratar las crisis de hipo que le impide dormir. Su fecha de alta “va a depender un poco de si vamos o no a realizar ese procedimiento”, detalló Birolini.
