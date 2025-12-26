Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

El Mundo |La celebración cristiana

Navidad en el mundo: mensajes del Papa, Trump y un Rey

León XIV llamó a abandonar la indiferencia con los que menos tienen. El presidente de EE UU aprovechó para volver a atacar a los demócratas. Y Carlos III pidió “bondad”

Navidad en el mundo: mensajes del Papa, Trump y un Rey

La primera misa de Navidad de León XIV. En la foto la tradicional ceremonia del pesebre /afp

26 de Diciembre de 2025 | 01:39
Edición impresa

Durante su primer mensaje del día de Navidad, el papa León XIV instó a los fieles a abandonar la indiferencia ante aquellos que lo han perdido todo, como en Gaza, aquellos que están empobrecidos, como en Yemen, y los muchos migrantes que cruzan el mar Mediterráneo y el continente americano en busca de un futuro mejor. También pidió por la paz.

El primer pontífice estadounidense se dirigió a unas 26.000 personas desde la logia con vista a la plaza de San Pedro para el tradicional mensaje papal “Urbi et Orbi” (”A la ciudad y al mundo”), que sirve como un resumen de las desgracias que enfrenta la humanidad. El pontífice revivió la tradición de ofrecer saludos navideños en varios idiomas, abandonada por su predecesor el papa Francisco.

Se acordó de los demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó una feliz Navidad “a todos, incluida la escoria de la izquierda radical”, en referencia a sus opositores demócratas, a quienes el mandatario acusa regularmente de ser la causa de todos los males. “Están haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente”, dijo el republicano en su red Truth Social.

El magnate suele catalogar en la “izquierda radical” a todos sus opositores políticos, incluso a quienes se consideran moderados o centristas. Trump celebra por estos días las fiestas de Navidad en Mar-a-Lago, su residencia en Florida.

Y en una Navidad en el que la guerra en Ucrania proyecta una sombra sobre Europa, las preocupaciones sobre la inmigración dividen a las sociedades y algunos políticos avivan la ira y el resentimiento, el rey Carlos III de Gran Bretaña llamó a las personas a centrarse en la bondad en lugar del conflicto.

Al dar su discurso anual de vacaciones desde la Abadía de Westminster, Carlos declaró que la historia navideña de los sabios y pastores que viajan por la noche para encontrar a su salvador muestra cómo podemos encontrar fortaleza en la “compañía y bondad de los demás”. Carlos y la reina Camila, junto con el príncipe Guillermo y su esposa Kate, y sus hijos, los príncipes Jorge y Luis y la princesa Carlota, y la familia extendida caminaron hacia la iglesia y saludaron a las multitudes de personas después del servicio.

Multimedia

La primera misa de Navidad de León XIV. En la foto la tradicional ceremonia del pesebre /afp

La peregrinación de la familia real británica, con el rey Carlos III Y la reina Camila, al frente/AP

el abuelo Frost, el Papá Noel ruso, saluda a un niño en una feria navideña de San Petersburgo /ap

Donald Trump y los suyos compartieron la cena de Nochebuena en el Mar-a-Lago club /AP

