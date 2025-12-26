Navidad en el mundo: mensajes del Papa, Trump y un Rey

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente
Vigilia por la salud de Cristina Kirchner, que continúa internada
La mesa navideña se encareció 44% en un año por la carne y el pan dulce
Siete de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses
No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
León XIV llamó a abandonar la indiferencia con los que menos tienen. El presidente de EE UU aprovechó para volver a atacar a los demócratas. Y Carlos III pidió “bondad”
Durante su primer mensaje del día de Navidad, el papa León XIV instó a los fieles a abandonar la indiferencia ante aquellos que lo han perdido todo, como en Gaza, aquellos que están empobrecidos, como en Yemen, y los muchos migrantes que cruzan el mar Mediterráneo y el continente americano en busca de un futuro mejor. También pidió por la paz.
El primer pontífice estadounidense se dirigió a unas 26.000 personas desde la logia con vista a la plaza de San Pedro para el tradicional mensaje papal “Urbi et Orbi” (”A la ciudad y al mundo”), que sirve como un resumen de las desgracias que enfrenta la humanidad. El pontífice revivió la tradición de ofrecer saludos navideños en varios idiomas, abandonada por su predecesor el papa Francisco.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó una feliz Navidad “a todos, incluida la escoria de la izquierda radical”, en referencia a sus opositores demócratas, a quienes el mandatario acusa regularmente de ser la causa de todos los males. “Están haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente”, dijo el republicano en su red Truth Social.
El magnate suele catalogar en la “izquierda radical” a todos sus opositores políticos, incluso a quienes se consideran moderados o centristas. Trump celebra por estos días las fiestas de Navidad en Mar-a-Lago, su residencia en Florida.
Y en una Navidad en el que la guerra en Ucrania proyecta una sombra sobre Europa, las preocupaciones sobre la inmigración dividen a las sociedades y algunos políticos avivan la ira y el resentimiento, el rey Carlos III de Gran Bretaña llamó a las personas a centrarse en la bondad en lugar del conflicto.
Al dar su discurso anual de vacaciones desde la Abadía de Westminster, Carlos declaró que la historia navideña de los sabios y pastores que viajan por la noche para encontrar a su salvador muestra cómo podemos encontrar fortaleza en la “compañía y bondad de los demás”. Carlos y la reina Camila, junto con el príncipe Guillermo y su esposa Kate, y sus hijos, los príncipes Jorge y Luis y la princesa Carlota, y la familia extendida caminaron hacia la iglesia y saludaron a las multitudes de personas después del servicio.
LE PUEDE INTERESAR
Con el apoyo de Trump, Nasry Asfura será el presidente de Honduras
LE PUEDE INTERESAR
Bolsonaro operado con “éxito” por una hernia
La primera misa de Navidad de León XIV. En la foto la tradicional ceremonia del pesebre /afp
La peregrinación de la familia real británica, con el rey Carlos III Y la reina Camila, al frente/AP
el abuelo Frost, el Papá Noel ruso, saluda a un niño en una feria navideña de San Petersburgo /ap
Donald Trump y los suyos compartieron la cena de Nochebuena en el Mar-a-Lago club /AP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí