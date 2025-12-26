Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

El Mundo |EL avance libertario

Con el apoyo de Trump, Nasry Asfura será el presidente de Honduras

Después de más de 20 días se declaró ganador al candidato conservador. Otro golpe a la izquierda en el continente

Con el apoyo de Trump, Nasry Asfura será el presidente de Honduras

El liberal Nasry Asfura, por quien Trump pidió el voto/ afp

26 de Diciembre de 2025 | 01:38
Edición impresa

El Consejo Nacional Electoral anunció finalmente que el conservador Nasry Asfura, respaldado por el mandatario estadounidense Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras al derrotar con 40,27% de los votos a Salvador Nasralla, después de un demorado escrutinio que generó tensiones en el país centroamericano.

El máximo organismo electoral hizo el anuncio luego de haber finalizado el lento escrutinio especial de 2.792 actas que se había iniciado la semana pasada por supuestas inconsistencias y errores. “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional, se impuso en su segundo intento por la presidencia a Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien sacó 39,53% de los votos.

Los resultados son un duro revés para el gobernante partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata Rixi Moncada obtuvo 19,19% de respaldo, y suponen el regreso de la derecha al poder, que gobernó por última vez de la mano del presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

llamado a la paz y la unidad

Asfura, de 67 años, publicó un mensaje grabado en redes sociales en el que hizo una llamada a la unidad y la paz del pueblo hondureño. “Debemos de reconocernos como lo que somos, una sola familia hondureña. Hoy con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar”, expresó.

Tras el anuncio, los líderes del Partido Nacional celebraron en su búnker ondeando la bandera de esa fuerza, al tiempo que gritaban al unísono: “papi, papi, papi…“, que es como denominan a su candidato.

Nasralla afirmó que no aceptaba la declaratoria del CNE, porque considera que el voto de la gente no fue respetado. “Lo que está sucediendo hoy en Honduras, es igual a lo que sucedió en Venezuela, imponiendo a un líder”, expresó. Agregó que seguirá luchando a nivel nacional e internacional para demostrar que le hicieron fraude.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, destacó en X el triunfo señalando que “el pueblo de Honduras ha hablado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras“. El funcionario señaló que su país “espera con interés trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

Asimismo, la Secretaría General de la OEA manifestó su “disposición a colaborar con el Estado de Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley”.

El organismo dijo estar consciente de las dificultades que atravesó el proceso, pero reconoció el trabajo de las instituciones hondureñas.

De igual forma, lamentó que aún no se haya completado el recuento total de los votos emitidos por la ciudadanía.

“La OEA está siguiendo de cerca los acontecimientos en Honduras, en particular a través de su Misión de Observación Electoral desplegada en el país. En este contexto, toma nota de la declaración de resultados del Consejo Nacional Electoral”, declaró en X.

Resultado ajustadísimo

Antes de que se pusiera en marcha el escrutinio especial el jueves pasado en medio de denuncias sobre supuesto fraude y presiones del gobierno de Trump, la distancia entre Asfura y Nasralla era de menos de un 1%.

El desenlace de las complicadas elecciones presidenciales hondureñas forman parte de un giro más amplio hacia la derecha que se está produciendo en América Latina, y tiene lugar algo más de una semana después de que Chile eligiera como presidente al ultraderechista José Antonio Kast.

Nasralla denunció supuestas irregularidades en el proceso, mientras que Moncada se negó a reconocer los resultados. La presidenta saliente del país centroamericano, Xiomara Castro, reprochó inicialmente la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la elección, pero luego prometió que su gobierno respetaría la declaración oficial del ganador por parte del máximo organismo electoral.

Trump respaldó al conservador pocos días antes de las elecciones, afirmando que era el único candidato hondureño con el que el gobierno estadounidense estaría dispuesto a trabajar. Estados Unidos decidió el viernes restringir las visas a dos funcionarios hondureños por lo que consideró una interferencia en el recuento de votos de las elecciones.

 

