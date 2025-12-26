La Justicia de EE UU demora más archivos de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que podría necesitar “unas semanas más” para publicar todos sus expedientes sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein después de descubrir repentinamente más de 1 millón de documentos potencialmente relevantes, lo que retrasa aún más el cumplimiento del plazo establecido por el Congreso para el pasado viernes.

El anuncio se produjo horas después de que una docena de senadores pidieron al inspector general del Departamento de Justicia que examinara el incumplimiento del plazo. El grupo, compuesto por 11 congresistas demócratas y una republicana, le dijo en una carta al inspector general interino Don Berthiaume que las víctimas “merecen una divulgación completa” y la “tranquilidad” de una auditoría independiente.

Más de un millón

El Departamento de Justicia dijo en redes sociales que los fiscales federales en Manhattan y el FBI “han descubierto más de 1 millón de documentos” que podrían estar relacionados con el caso Epstein, una noticia sorprendente después de que funcionarios del departamento indicaron hace meses que habían llevado a cabo una revisión exhaustiva al vasto universo de materiales relacionados con Epstein.

En marzo, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, dijo a Fox News que una “montaña de pruebas” había sido entregada a ella después de que ordenara al Departamento de Justicia “entregar todos los archivos de Epstein a mi oficina”, una orden que dijo haber emitido después de enterarse por una fuente no identificada de que el FBI en Nueva York estaba “en posesión de miles de páginas de documentos”.

En julio, el FBI y el Departamento de Justicia señalaron en un memorando no firmado que habían llevado a cabo una “revisión exhaustiva” y habían determinado que no se debería difundir más evidencia, lo que supuso un giro extraordinario del gobierno de Donald Trump, que durante meses había prometido máxima transparencia. El memorando no planteó la posibilidad de que existiera evidencia adicional que los funcionarios desconocieran o no hubieran revisado.

En una carta fechada la semana pasada, el subsecretario de Justicia Todd Blanche dijo que los fiscales federales de Manhattan ya tenían más de 3,6 millones de archivos sobre las investigaciones de tráfico sexual sobre Epstein y la socialité británica Ghislaine Maxwell, aunque muchos eran copias ya entregadas por el FBI.