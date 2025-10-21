Godoy Cruz cambió de DT: el turco Asad por Ribonetto

La Justicia ordenaría que el escrutinio legislativo se difunda por distrito y no a nivel nacional
Godoy Cruz vive horas de turbulencias. Y se ve amenazado con la pelea por el descenso. A raiz de esto, la dirigencia tomó la decisión de cambiar de entrenador luego de la derrota ante Lanús por el Clausura de la Liga Profesional.
El Tomba se metio en problemas tras un flojo año en el que no encontró buenos resultados con Esteban Solari primero y con Walter Ribonetto después.
Tino fue despedido de su cargo en las últimas horas y la dirigencia tombina ya cerró a su reemplazante, con pasado en el club.
Omar Asad dirigirá al Tomba en la recta final del año y buscará la permanencia en primera división. De acuerdo a lo que se informó, debutará en la fecha 14 como local ante San Martín de San Juan, en un clásico cuyano con aroma a partido definitorio.
El duelo ante los sanjuaninos se disputará en el estadio Feliciano Gambarte, la renovada casa en la que Godoy Cruz todavía no pudo ganar desde su vuelta.
Walter Ribonetto, que apenas estuvo tres meses al frente del plantel del Tomba, dirigió 11 partidos y dejó números muy pobres en la campaña: una victoria, 4 empates y 5 derrotas.
