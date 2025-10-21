El Indio Ortiz se convirtió en nuevo DT de Camba

Después de la floja temporada de Cambaceres en el torneo de Primera C, se vienen cambios profundos, ya que el equipo no alcanzó con las expectativas previstas. Y en ese sentido, el primer cambio importante es en la conducción técnica, ya que ayer el Indio Hernán Darío Ortiz se convirtió en el nuevo técnico del Rojo, en reemplazo de Agustín Costantini quien dejó el cargo luego de quedar eliminado ante Atlas, en el intento por llegar a la Copa Argentina de 2026.

Ortiz, de 58 años, y ex jugador de Gimnasia, entre otros equipos, y con un largo peregrinaje en el interior del país como entrenador, acordó su llegada a Cambaceres por una temporada, y asumirá el 1º de noviembre. Uno de los profes será Marcelo Chiappetta, un viejo conocido de la institución.

El Indio, en su etapa como técnico, comenzó en las divisiones inferiores de Gimnasia. El 29 de abril de 2011 asumió como entrenador del Lobo después de la renuncia de Ángel Cappa, cargo en que se mantuvo hasta el descenso del equipo al Nacional B.

En abril de 2012, por recomendación de Gastón Sessa, asumió la dirección técnica de Boca Unidos de Corrientes, en lugar de la dupla Medero-Marini.​

Luego tuvo pasos por Atlético Paraná de Entre Ríos y Estudiantes de San Luis, siempre en el Torneo Federal. En noviembre de 2015, volvió a las divisiones inferiores, asumiendo como técnico de la Sexta del Lobo.

A tres fechas de terminar el torneo 2017/2018, y tras la renuncia de Facundo Sava, asume como DT interino para las fechas restantes donde consigue 2 empates (contra Boca e Independiente) y un triunfo (ante Newell’s).

En enero de 2018 el “Indio” Ortiz volvió a Gimnasia para estar en la Secretaría Técnica y seguir reclutando jóvenes promesas para que crezcan en el club.

Luego, dirigió a Mitre de Santiago del Estero, Sarmiento de Resistencia y en 2024 se convirtió por segunda vez en el técnico de Ciudad Bolívar del Federal A, llegando a las semifinales del torneo. Su último club fue Estudiantes de San Luis, en el Federal A.