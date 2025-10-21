El Indio Ortiz se convirtió en nuevo DT de Camba

La Justicia ordenaría que el escrutinio legislativo se difunda por distrito y no a nivel nacional
El dólar no detiene el “rally alcista”; suben los bonos y caen acciones
Movimientos en el gabinete tras las elecciones: posibles cambios en Cancillería, Seguridad y Justicia
Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”
En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO. Tiempos violentos: una pelea expuso la realidad de un barrio
Brusca e inquietante caída en el país de las matrículas escolares
Día del Seguro: una celebración que invita a cuidar y mejorar
Se realizará un desfile de mascotas disfrazadas en Plaza Azcuénaga
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después de la floja temporada de Cambaceres en el torneo de Primera C, se vienen cambios profundos, ya que el equipo no alcanzó con las expectativas previstas. Y en ese sentido, el primer cambio importante es en la conducción técnica, ya que ayer el Indio Hernán Darío Ortiz se convirtió en el nuevo técnico del Rojo, en reemplazo de Agustín Costantini quien dejó el cargo luego de quedar eliminado ante Atlas, en el intento por llegar a la Copa Argentina de 2026.
Ortiz, de 58 años, y ex jugador de Gimnasia, entre otros equipos, y con un largo peregrinaje en el interior del país como entrenador, acordó su llegada a Cambaceres por una temporada, y asumirá el 1º de noviembre. Uno de los profes será Marcelo Chiappetta, un viejo conocido de la institución.
El Indio, en su etapa como técnico, comenzó en las divisiones inferiores de Gimnasia. El 29 de abril de 2011 asumió como entrenador del Lobo después de la renuncia de Ángel Cappa, cargo en que se mantuvo hasta el descenso del equipo al Nacional B.
En abril de 2012, por recomendación de Gastón Sessa, asumió la dirección técnica de Boca Unidos de Corrientes, en lugar de la dupla Medero-Marini.
Luego tuvo pasos por Atlético Paraná de Entre Ríos y Estudiantes de San Luis, siempre en el Torneo Federal. En noviembre de 2015, volvió a las divisiones inferiores, asumiendo como técnico de la Sexta del Lobo.
A tres fechas de terminar el torneo 2017/2018, y tras la renuncia de Facundo Sava, asume como DT interino para las fechas restantes donde consigue 2 empates (contra Boca e Independiente) y un triunfo (ante Newell’s).
LE PUEDE INTERESAR
Godoy Cruz cambió de DT: el turco Asad por Ribonetto
LE PUEDE INTERESAR
Liga Profesional
En enero de 2018 el “Indio” Ortiz volvió a Gimnasia para estar en la Secretaría Técnica y seguir reclutando jóvenes promesas para que crezcan en el club.
Luego, dirigió a Mitre de Santiago del Estero, Sarmiento de Resistencia y en 2024 se convirtió por segunda vez en el técnico de Ciudad Bolívar del Federal A, llegando a las semifinales del torneo. Su último club fue Estudiantes de San Luis, en el Federal A.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí