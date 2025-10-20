Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |Guido carrillo tras la victoria

“Hicimos las cosas bien, pero podríamos haber ganado por más”

El delantero valoró el esfuerzo del equipo, y habló del envión anímico que genero el triunfo para los próximos compromisos

20 de Octubre de 2025 | 03:48
Edición impresa

Luego del triunfo ante Gimnasia en el Estadio UNO, Guido Carrillo que fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Estudiantes habló sobre el triunfo y el envión anímico que significó para el grupo.

Con relación a los puntos que perdió en el camino luego de la eliminación en Copa Libertadores, en donde mereció más de lo que logró, el Tanque declaró: “Fue un partido muy especial, hacia tres o cuatro partidos que veníamos haciendo muy bien las cosas después de Flamengo, pero no se nos estaban dando los resultados”.

Siguiendo con el análisis que dejó el triunfo, el delantero añadió: “Hicimos bien las cosas, podríamos haber hecho más goles, es algo que necesitamos”. En este sentido, fue autocrítico en las varias posibilidades de gol que el equipo malogró y que le impidieron aumentar la ventaja. “Estaba para hacer una diferencia más grande, tuvimos dos o tres jugadas muy claras pero no se nos dieron, pero lo más importante era ganar”.

A pesar de esto, el futbolista sostuvo que hay una gran paridad que predomina el fútbol nacional, y que es difícil resaltar en ciertas ocasiones: “El fútbol argentino no es fácil, aunque no parezca desde afuera, es difícil de abrir los marcadores, los equipos juegan muy cerrados”.

A su vez, agregó: “Nosotros somos un equipo que proponemos que tenemos jugadores en ofensiva y a veces cuando marcamos de entrada las cosas cambian y esta vez fue ese caso”.

Con este triunfo ante su clásico rival, la ilusión por llegar lejos en el Torneo Clausura aparece nuevamente. Y si bien los últimos resultados no acompañaron la campaña, los marcadores ajenos acompañaron para que no pierda su lugar en la zona de clasificación a la próxima instancia del campeonato, en este sentido expresó: “Nosotros tenemos con que luchar e ir en busca del campeonato, sabemos que no es fácil pero tenemos que hacernos cargo, estamos muy bien en la clasificación a los playoff”.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Ascacibar y la inyección anímica tras el triunfo

LE PUEDE INTERESAR

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

El panorama es diferente cuando hablamos de la tabla anual, donde el cuadro estudiantil se encuentra fuera de los que momentáneamente clasifican a copas internacionales del año que viene. Desde el plantel son conscientes de esta situación, por eso Carillo dijo: “En la general no la tenemos que perder de vista para poder entrar a Sudamericana”. Cabe mencionar que con la fructífera cosecha de puntos, Estudiantes está por ahora a un punto de igualar la línea de las 43 unidades que tiene Barracas Central, el último en tener un cupo en la zona clasificatoria.

Por otro lado, con relación al momento personal que le toca atravesar manifestó: “Uno sueña con hacer las cosas de la mejor manera, estos clásicos te marcan, son muy importantes para la gente. Ahora es paso a paso, ganarle a Boca, mejorar algunos aspectos y estando así podemos pelear el campeonato”. Además, expresó su felicidad, por volver al gol y nada menos que ante el eterno rival. Cabe recordar que el último gol que le convirtió a Gimnasia fue el año pasado en a victoria estudiantil 4-1 en el mismo domicilio.

Por su parte, al ser consultado sobre la diferencia que el Pincha tiene sobre el Lobo tiró: “Y bueno, son datos, obviamente la diferencia es grande y ojalá que sean muchos años más. Era una oportunidad para dar un golpe en la mesa que el equipo todavía está con ambición”.

Ya en el final, y fiel a su estilo caballeroso, habló del delicado momento que le toca pasar a Gimnasia: “Más allá de las rivalidades, somos colegas. Un poco de respeto viene bien. Son momentos, a todos les pasa. Nosotros tratamos de aprovecharlo, hicimos nuestro partido”.

Por último, le dejó un mensaje a los hinchas y les agradeció por la fiesta que protagonizaron: “Un ambiente espectacular, siempre agradecido con el apoyo de la gente. La victoria es para la gente, para lo que disfruten y se entusiasmen porque vamos a pelear hasta el final”.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Domínguez: “Creo que el resultado quedó algo corto”

Facundo Tello no tuvo grietas y dirigió sin problemas

Gómez y su debut en el clásico: “Uno siempre soñó con poder jugarlo”
Multimedia

guido carrillo convirtió su cuarto gol con estudiantes en un clásico / nicolás Braicovich

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Un Gimnasia en crisis permanente lucha por mantener la categoría

Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado

“Si hablo, se cae el país”: última bala de Machado

Otra semana de paro docente y protesta: cómo afecta a facultades y colegios de UNLP

Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Últimas noticias de Deportes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe

Sin suspenso: “Obligación” cumplida por el Pincha ante un Lobo resignado
Espectáculos
Springsteen: el alma de “El Jefe” en la pantalla
Daniela Celis: “Thiago tenía muy pocas chances de sobrevivir”
El polémico look de Kim Kardashian
Quién es el amor “a caballo” de Furriel: “Si hay un vuelo directo, no hay complejidad”
Mirtha, a los 98: “Salí del ballet y me fui al recital de La Sole”
La Ciudad
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Alquileres más caros en La Plata: el aumento en noviembre será del 6%
Alarma demográfica: fuerte caída de las matrículas escolares
Docente local representó al país en una cumbre educativa en España
Día nacional de la Pediatría: continúa la falta de médicos y los bajos ingresos
Policiales
Motoqueros en La Plata: cuatro policías en el infierno de disparos
Celos y venganza: le gatillaron a un barbero, pero la bala no salió
A un mes de la masacre narco de Florencio Varela
Imputan a un empresario por las fotomultas
Forzaron una persiana y huyeron con 4 notebooks
Política y Economía
Abre la semana pre-electoral con la mira en el dólar
Quién es Scott Bessent, el poderoso secretario del Tesoro de EE UU que respalda al gobierno argentino
LLA apuesta al Interior para cerrar la campaña
Se tensa más la puja por la difusión de los resultados de las elecciones
Cinco provincias concentran la elección de la mayoría de los diputados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla