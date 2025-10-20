“Hicimos las cosas bien, pero podríamos haber ganado por más”

VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
VIDEO.- Sin despeinarse: Estudiantes ganó el clásico por la enorme diferencia que existe
El delantero valoró el esfuerzo del equipo, y habló del envión anímico que genero el triunfo para los próximos compromisos
Luego del triunfo ante Gimnasia en el Estadio UNO, Guido Carrillo que fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Estudiantes habló sobre el triunfo y el envión anímico que significó para el grupo.
Con relación a los puntos que perdió en el camino luego de la eliminación en Copa Libertadores, en donde mereció más de lo que logró, el Tanque declaró: “Fue un partido muy especial, hacia tres o cuatro partidos que veníamos haciendo muy bien las cosas después de Flamengo, pero no se nos estaban dando los resultados”.
Siguiendo con el análisis que dejó el triunfo, el delantero añadió: “Hicimos bien las cosas, podríamos haber hecho más goles, es algo que necesitamos”. En este sentido, fue autocrítico en las varias posibilidades de gol que el equipo malogró y que le impidieron aumentar la ventaja. “Estaba para hacer una diferencia más grande, tuvimos dos o tres jugadas muy claras pero no se nos dieron, pero lo más importante era ganar”.
A pesar de esto, el futbolista sostuvo que hay una gran paridad que predomina el fútbol nacional, y que es difícil resaltar en ciertas ocasiones: “El fútbol argentino no es fácil, aunque no parezca desde afuera, es difícil de abrir los marcadores, los equipos juegan muy cerrados”.
A su vez, agregó: “Nosotros somos un equipo que proponemos que tenemos jugadores en ofensiva y a veces cuando marcamos de entrada las cosas cambian y esta vez fue ese caso”.
Con este triunfo ante su clásico rival, la ilusión por llegar lejos en el Torneo Clausura aparece nuevamente. Y si bien los últimos resultados no acompañaron la campaña, los marcadores ajenos acompañaron para que no pierda su lugar en la zona de clasificación a la próxima instancia del campeonato, en este sentido expresó: “Nosotros tenemos con que luchar e ir en busca del campeonato, sabemos que no es fácil pero tenemos que hacernos cargo, estamos muy bien en la clasificación a los playoff”.
El panorama es diferente cuando hablamos de la tabla anual, donde el cuadro estudiantil se encuentra fuera de los que momentáneamente clasifican a copas internacionales del año que viene. Desde el plantel son conscientes de esta situación, por eso Carillo dijo: “En la general no la tenemos que perder de vista para poder entrar a Sudamericana”. Cabe mencionar que con la fructífera cosecha de puntos, Estudiantes está por ahora a un punto de igualar la línea de las 43 unidades que tiene Barracas Central, el último en tener un cupo en la zona clasificatoria.
Por otro lado, con relación al momento personal que le toca atravesar manifestó: “Uno sueña con hacer las cosas de la mejor manera, estos clásicos te marcan, son muy importantes para la gente. Ahora es paso a paso, ganarle a Boca, mejorar algunos aspectos y estando así podemos pelear el campeonato”. Además, expresó su felicidad, por volver al gol y nada menos que ante el eterno rival. Cabe recordar que el último gol que le convirtió a Gimnasia fue el año pasado en a victoria estudiantil 4-1 en el mismo domicilio.
Por su parte, al ser consultado sobre la diferencia que el Pincha tiene sobre el Lobo tiró: “Y bueno, son datos, obviamente la diferencia es grande y ojalá que sean muchos años más. Era una oportunidad para dar un golpe en la mesa que el equipo todavía está con ambición”.
Ya en el final, y fiel a su estilo caballeroso, habló del delicado momento que le toca pasar a Gimnasia: “Más allá de las rivalidades, somos colegas. Un poco de respeto viene bien. Son momentos, a todos les pasa. Nosotros tratamos de aprovecharlo, hicimos nuestro partido”.
Por último, le dejó un mensaje a los hinchas y les agradeció por la fiesta que protagonizaron: “Un ambiente espectacular, siempre agradecido con el apoyo de la gente. La victoria es para la gente, para lo que disfruten y se entusiasmen porque vamos a pelear hasta el final”.
guido carrillo convirtió su cuarto gol con estudiantes en un clásico / nicolás Braicovich
