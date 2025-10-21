Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Cierre al alza por expectativas de desescalada

Wall Street, pendiente del lazo entre EEUU y China

Wall Street, pendiente del lazo entre EEUU y China
21 de Octubre de 2025 | 01:09
Edición impresa

La Bolsa de Nueva York cerró al alza ayer, impulsada por esperanzas de una desescalada comercial entre Washington y Pekín y por un renovado interés en los valores tecnológicos.

El Dow Jones ganó un 1,12%, el índice Nasdaq subió un 1,37% y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 1,07%.

“El mercado está aliviado de ver que las tensiones con China parecen haberse calmado un poco durante el fin de semana”, dijo a la AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Pekín y Washington acordaron el sábado preparar nuevas negociaciones entre los líderes de las dos mayores economías mundiales y evitar otra escalada destructiva de los aranceles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en octubre con imponer aranceles adicionales del 100% a China en respuesta a la reducción de sus exportaciones de tierras raras, antes de declarar finalmente el viernes que estos aranceles “no eran viables”.

“La Casa Blanca busca calmar los temores de un conflicto comercial prolongado”, comentó José Torres, de Interactive Brokers.

A la vez que el mismo especialista agregó que, la antepuesta situación, “obstaculizaría las perspectivas de crecimiento”.

En el plano macroeconómico, los inversionistas “esperan hacerse pronto una idea más clara del estado de salud de la economía” de Estados Unidos, señaló de su lado Hogan.

Desde el 1 de octubre, el Gobierno federal se encuentra en cierre por falta de un acuerdo presupuestario en el Congreso, lo que afecta la publicación de muchos datos económicos.

Pero el mercado estadounidense espera el viernes el índice de precios al consumidor (IPC) para septiembre, inicialmente pospuesto, que podría ofrecer indicaciones sobre la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, banco central).

Por el momento, según la herramienta de monitoreo CME FedWatch, los inversores esperan que las tasas sean siendo recortadas al menos en dos ocasiones antes de fin de año.

En cuanto a las empresas, Wall Street se vio impulsada por “una multitud de buenas noticias para Apple”, según Hogan.

El gigante tecnológico brilló (+3,94% a 262,24 dólares) tras los datos de la firma Counterpoint, según los cuales sus nuevos iPhone 17 tienen un inicio mucho mejor en el mercado chino que el modelo anterior, el iPhone 16.

Amazon, entretanto, fue muy solicitada (+1,61% a 216,48 dólares) a pesar de una falla importante el ayer en su plataforma en la nube, Amazon Web Services (AWS). (AFP)

 

