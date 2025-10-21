Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Otro capítulo del caso Epstein

Nuevo escándalo del príncipe Andrés: es investigado por abuso de poder

Nuevo escándalo del príncipe Andrés: es investigado por abuso de poder
21 de Octubre de 2025 | 01:08
Edición impresa

Los escándalos en torno al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, vuelven a sacudir a la monarquía británica. Según revelaron medios británicos, el exduque de York está siendo investigado por la Policía Metropolitana de Londres tras la filtración de correos electrónicos que sugieren que intentó obtener información confidencial sobre Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abuso sexual y que se suicidó en abril pasado.

De acuerdo con los reportes, los correos filtrados muestran que Andrés, de 65 años, le habría enviado los datos personales de Giuffre a su oficial de protección —un cargo financiado con fondos públicos— con el fin de que recopilara información que pudiera desacreditarla. Estos mensajes datan de 2011, poco antes de que se difundiera la famosa fotografía en la que se ve al príncipe junto a Giuffre, entonces de 17 años.

La nueva investigación se enmarca en el largo y oscuro historial del príncipe con el caso Epstein. Según fuentes policiales, Andrés está siendo examinado por “abuso de poder” al haber implicado a un guardaespaldas real en una acción privada. Giuffre denunció que fue abusada en tres ocasiones por el príncipe y traficada sexualmente por Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, ambos condenados por explotación sexual de menores.

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar. Ed Miliband, secretario de Energía británico, calificó las acusaciones de “profundamente preocupantes” y advirtió que “no es en absoluto la manera en que deben emplearse los oficiales de protección”. Por su parte, Sigrid McCawley, exabogada de Giuffre, exigió “una investigación exhaustiva y un nuevo examen de las acciones del príncipe y de la policía metropolitana”.

Spencer Kuvin, abogado de víctimas de Epstein, fue aún más lejos: advirtió que la transferencia no autorizada de los datos personales de Giuffre podría constituir un delito grave en Estados Unidos, con penas de hasta 15 años.

 

