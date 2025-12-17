En Abasto denunciaron cortes de luz recurrentes

Vecinos de Estancia Chica, Abasto, advirtieron repetitivos cortes de luz y un estado de baja tensión permanente.

Los denunciantes son alrededor de 60 familias que viven en las adyacencias de la calle 202, camino al predio deportivo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata. “El domingo tuvimos cortes de luz por varias horas. Hoy (ayer), lo mismo, además de la baja tensión. No podemos usar los electrodomésticos por miedo a que se quemen. Tampoco podés usar el aire o la ventilación cuando hace calor”, advirtió una frentista representante a este diario.

“Esta situación ocurrió todo el año pero se agudiza en esta época. En el grupo de WhatsApp, donde somos alrededor de 60 familias, comentamos lo que estamos sufriendo con esta falta de luz en medio del calor”, agregó.

En cuanto a una solución, la vecina exhibió a este diario más de 20 números de reclamos otorgado por Edelap. No obstante, “tardan entre uno y dos días para arreglar un corte de luz pero luego el problema se repite. No damos más”, detalló la vecina.

Otra frentista sumó al reclamo: “Por el corte de luz perdí todo lo que tenía en la heladera”.

En tanto, residentes de Villa Castells también sufrieron cortes de luz. En 500 y 12; en 503 entre 8 y 9; en 11 y 492; en 502 y 13; en 502 y 10: en todas estas direcciones se notificó el problema.

Ante el reclamo, desde Edelap confirmaron “el servicio interrumpido por una falla en la red” y aseveraron la resolución a la brevedad.