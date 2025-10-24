Otra polémica por el fuego en la Isla Santiago

Kicillof encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria en PBA: "Se está timbeando el país"
Tras una nueva denuncia de un incendio en la Isla Santiago, se produjo otro cruce entre integrantes de una Ong ambientalista y la Municipalidad de Ensenada.
“En las últimas horas se desato un nuevo incendio forestal en un sector de la Isla Santiago del Partido de Ensenada, un hecho que se reitera año tras año y que genera sospechas ante el avance ilegal de negocios inmobiliarios ya denunciados oportunamente, en donde se ocupan sectores del monte ilegalmente, con ausencia de control oficial y ante la falta de un Plan de Manejo ambiental que tienen la obligación de confeccionar el municipio y la Provincia tanto para la Isla Santiago como Paulino, exigido por Ley y Resoluciones judiciales recientes”.
Desde la Municipalidad de Ensenada calificaron la denuncia como “show ambientalista” y señalaron que “la política central del Municipio es el cuidado de la vida humana. Nada de lo que hagamos está por fuera de eso, y es lo fundamental para el ambiente”. Agregaron que “el plan de manejo de la Isla Santiago fue realizado en las 3 etapas correspondientes y ya aprobado por el Consejo Federal de Inversiones que fue el organismo que asistió al Municipio para la confección. Ese plan ahora debe ser aprobado por el ministerio de ambiente. Pero no deja de ya estar confeccionado como debe ser”.
