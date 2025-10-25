Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Reunión con Zelenski

Los aliados de Ucrania buscan presionar a Rusia

Los aliados de Ucrania buscan presionar a Rusia
25 de Octubre de 2025 | 01:30
Los aliados de Kiev, reunidos en Londres, se mostraron decididos a aumentar la presión sobre Rusia, afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, que los instó a “terminar el trabajo” respecto al uso de los activos rusos congelados para financiar la defensa ucraniana.

Poco antes de la reunión en la capital británica de la “Coalición de Voluntarios”, que reúne a una treintena de países, principalmente europeos, que apoyan a Kiev, Starmer pidió aumentar el suministro de armas de largo alcance a Ucrania, al recibir a su presidente, Volodimir Zelenski.

En la reunión de Londres de países aliados estaban presentes la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, su homólogo neerlandés, Dick Schoof, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Otra veintena de dirigentes, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, participaron por videoconferencia.

Previamente, Zelenski fue recibido en Windsor por el rey Carlos III.

 

