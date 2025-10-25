Los aliados de Ucrania buscan presionar a Rusia

Los aliados de Kiev, reunidos en Londres, se mostraron decididos a aumentar la presión sobre Rusia, afirmó el primer ministro británico, Keir Starmer, que los instó a “terminar el trabajo” respecto al uso de los activos rusos congelados para financiar la defensa ucraniana.

Poco antes de la reunión en la capital británica de la “Coalición de Voluntarios”, que reúne a una treintena de países, principalmente europeos, que apoyan a Kiev, Starmer pidió aumentar el suministro de armas de largo alcance a Ucrania, al recibir a su presidente, Volodimir Zelenski.

En la reunión de Londres de países aliados estaban presentes la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, su homólogo neerlandés, Dick Schoof, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Otra veintena de dirigentes, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, participaron por videoconferencia.

Previamente, Zelenski fue recibido en Windsor por el rey Carlos III.