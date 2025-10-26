Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |En 10 entre 40 y 41

Un vecino en peligro por mampostería floja

Dos nuevos casos se registraron en las últimas 48 horas / El Dia

26 de Octubre de 2025 | 02:02
Edición impresa

A la típica advertencia: “Cuando camines, mirá para abajo por las baldosas flojas”, ahora, en la Ciudad se suma otra: “Y también mirá hacia arriba por la caída de escombros”.

Este diario viene publicando, en las últimas semanas, distintos episodios con situaciones de peligro de derrumbe y caída de mamposterías de balcones o edificios o casonas antiguas. En las últimas 48 horas, se registraron dos nuevos casos.

Ayer, en medio de la tormenta, un vecino se salvó por minutos de sufrir la caída de pedazos de revoques y ladrillos en la cabeza, cuando circulaba por la calle 10 entre 40 y 41. La secuencia completa fue tomada por una cámara.

Una vecina de la cuadra, le contó a este diario, que el hecho se produjo porque “terminó de caerse un caño de luz de las antiguas luminarias que cruzaban la calle, lo que generó daños en el frente de mi domicilio, rompiendo la mampostería, la cámara de seguridad que estaba en el lugar y la casa de la vecina. Con mucha suerte no hubo gente lastimada”.

A su vez, indicó que el 25 de marzo de este año registró la denuncia del caso en la Municipalidad.

 

