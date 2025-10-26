Un vecino en peligro por mampostería floja

A la típica advertencia: “Cuando camines, mirá para abajo por las baldosas flojas”, ahora, en la Ciudad se suma otra: “Y también mirá hacia arriba por la caída de escombros”.

Este diario viene publicando, en las últimas semanas, distintos episodios con situaciones de peligro de derrumbe y caída de mamposterías de balcones o edificios o casonas antiguas. En las últimas 48 horas, se registraron dos nuevos casos.

Ayer, en medio de la tormenta, un vecino se salvó por minutos de sufrir la caída de pedazos de revoques y ladrillos en la cabeza, cuando circulaba por la calle 10 entre 40 y 41. La secuencia completa fue tomada por una cámara.

Una vecina de la cuadra, le contó a este diario, que el hecho se produjo porque “terminó de caerse un caño de luz de las antiguas luminarias que cruzaban la calle, lo que generó daños en el frente de mi domicilio, rompiendo la mampostería, la cámara de seguridad que estaba en el lugar y la casa de la vecina. Con mucha suerte no hubo gente lastimada”.

A su vez, indicó que el 25 de marzo de este año registró la denuncia del caso en la Municipalidad.