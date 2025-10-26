Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |Hallan rastros del “planeta original”

Una anomalía en rocas profundas pone en duda el origen de la Tierra

Una anomalía en rocas profundas pone en duda el origen de la Tierra
26 de Octubre de 2025 | 02:00
Edición impresa

Un grupo de científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hizo un descubrimiento que podría cambiar lo que se sabe sobre los orígenes de la Tierra. Encontraron señales químicas muy antiguas en rocas profundas que, según creen, serían restos del material original del planeta, de una época anterior al gran impacto que lo transformó hace unos 4.500 millones de años.

El estudio, publicado en la revista Nature Geosciences, fue liderado por Nicole Nie, profesora asistente de Ciencias de la Tierra y Planetarias en el MIT. Su equipo halló una anomalía en los isótopos de potasio, un tipo de firma química que no coincide con la composición de la Tierra actual. Según los expertos, esto sugiere que una parte del material de la llamada proto Tierra sobrevivió a los procesos extremos que formaron el planeta.

El potasio es un elemento común que puede presentarse en tres formas: potasio-39, potasio-40 y potasio-41. En la Tierra moderna, casi todo es de los tipos 39 y 41. Pero los científicos descubrieron que en las rocas más antiguas hay todavía menos potasio-40 de lo que se esperaba. Nie explicó que la diferencia es mínima, pero significativa: sería “como buscar un solo grano de arena marrón dentro de un balde lleno de arena amarilla”.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron rocas muy viejas de Groenlandia, Canadá y Hawái, lugares donde afloran materiales del manto terrestre. Las disolvieron, separaron el potasio y midieron sus isótopos con instrumentos de alta precisión. El resultado: las rocas guardan una señal química que parece anterior al gran impacto que dio origen a la Tierra actual.

El equipo también comparó esas muestras con meteoritos y modelos que simulan los choques entre cuerpos celestes. Aunque algunos meteoritos presentan diferencias parecidas, ninguno tiene el mismo patrón que las rocas estudiadas. Además, las simulaciones mostraron que los impactos y procesos geológicos posteriores deberían haber aumentado la cantidad de potasio-40, pero eso no ocurrió.

Por eso, los científicos del MIT creen que estos fragmentos podrían ser remanentes originales del planeta primitivo, un material que logró sobrevivir a los enormes cambios que ocurrieron después.

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: desfile y bochas

LE PUEDE INTERESAR

El adoquinado “estallado” en 3 y 64 rompió el neumático de un auto

Nie explicó que “los científicos han intentado comprender la composición química original de la Tierra combinando los datos de distintos grupos de meteoritos”, pero los resultados de este trabajo indican que todavía faltan piezas en ese rompecabezas.

“Vemos una parte de la Tierra muy antigua, anterior incluso al gran impacto. Es sorprendente, porque cabría esperar que esta señal tan temprana se hubiese borrado gradualmente por la evolución planetaria”, señaló la investigadora.

El hallazgo replantea la historia temprana de la Tierra y sugiere que algunos rastros del planeta original siguen intactos, ocultos bajo kilómetros de roca.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

EN FOTOS Y VIDEOS | Árboles caídos, calles anegadas y cortes de luz: así la tormenta afectó a La Plata

Se espera buen tiempo durante el domingo de elecciones

Diluvió en La Plata y ahora rige alerta por ráfagas de viento de hasta 75km/h: cuánta agua se acumuló y cómo sigue el tiempo

VIDEO.- La tormenta castigó con dureza al AMBA: un taxista muerto en la General Paz 

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Los memes más desopilantes tras la eliminación de River en la lluviosa noche de Córdoba

VIDEO. Incendio en San Carlos: un chofer de la Línea Oeste y un periodista ayudaron a rescatar a un hombre de su vivienda en llamas
+ Leidas

La calculadora libertaria, interrogantes y las lecturas peronistas del resultado

La Provincia define el reparto de 35 bancas en la Cámara de Diputados

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

Novela rusa en acción

El Senado renueva 24 bancas y los gobernadores buscan centralidad

Elecciones legislativas: Milei pone a prueba su gestión y se reordena el mapa político

Caras conocidas, nuevas tensiones, la presión externa y los desafíos clave a atender

La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Últimas noticias de La Ciudad

Preppers platenses: los que se alistan para sobrevivir a cualquier catástrofe

El dólar y las urnas, en la góndola: precios en alza y productos en falta

VIDEO. Más agua y menos luz: secuelas de la segunda parte de la tormenta

La temible araña del banano: ¿Es posible que llegue a nuestra región?
Policiales
Trabajar bajo amenaza: otro brutal robo a un taxista en la Región
Nuevo arresto en la causa que investiga el triple crimen con sello narco
Un “auto bordó” genera miedo en Villa Castells
Luego de un grave accidente, una impactante persecución en La Plata
En Tolosa denuncian un “delito descontrolado”
Información General
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
La emoción de Landriscina al apadrinar el Museo del Mate: el detalle de Favaloro
Viral | Una niña china se despidió entre lágrimas de su robot de IA y conmovió al mundo
¿Habilitan la castración química de carpinchos? Revocaron una cautelar que protegía capibaras en Nordelta
"Quedarse en casa y esperar a que baje el agua", el pedido de Defensa Civil provincial
Deportes
Novela rusa en acción
Bajo un diluvio Zaniratto probó y busca el equipo para ir a River
“Si ganás están todos y no hay nadie cuando perdés”
Úbeda tiene el equipo casi definido para el cruce ante Barracas
Santiago Sosa será operado y se pierde la vuelta
Espectáculos
Noviembre en el streaming: drama, suspenso y espíritu navideño
Robos de película: detrás de las joyas del Louvre
Marilú Marini: una mujer “fuera de las normas, un espíritu libre”
“M”: Depeche Mode llega a los cines locales
Resistiendo entre votos, bots y botox

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla