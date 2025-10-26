Una anomalía en rocas profundas pone en duda el origen de la Tierra

Un grupo de científicos del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hizo un descubrimiento que podría cambiar lo que se sabe sobre los orígenes de la Tierra. Encontraron señales químicas muy antiguas en rocas profundas que, según creen, serían restos del material original del planeta, de una época anterior al gran impacto que lo transformó hace unos 4.500 millones de años.

El estudio, publicado en la revista Nature Geosciences, fue liderado por Nicole Nie, profesora asistente de Ciencias de la Tierra y Planetarias en el MIT. Su equipo halló una anomalía en los isótopos de potasio, un tipo de firma química que no coincide con la composición de la Tierra actual. Según los expertos, esto sugiere que una parte del material de la llamada proto Tierra sobrevivió a los procesos extremos que formaron el planeta.

El potasio es un elemento común que puede presentarse en tres formas: potasio-39, potasio-40 y potasio-41. En la Tierra moderna, casi todo es de los tipos 39 y 41. Pero los científicos descubrieron que en las rocas más antiguas hay todavía menos potasio-40 de lo que se esperaba. Nie explicó que la diferencia es mínima, pero significativa: sería “como buscar un solo grano de arena marrón dentro de un balde lleno de arena amarilla”.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron rocas muy viejas de Groenlandia, Canadá y Hawái, lugares donde afloran materiales del manto terrestre. Las disolvieron, separaron el potasio y midieron sus isótopos con instrumentos de alta precisión. El resultado: las rocas guardan una señal química que parece anterior al gran impacto que dio origen a la Tierra actual.

El equipo también comparó esas muestras con meteoritos y modelos que simulan los choques entre cuerpos celestes. Aunque algunos meteoritos presentan diferencias parecidas, ninguno tiene el mismo patrón que las rocas estudiadas. Además, las simulaciones mostraron que los impactos y procesos geológicos posteriores deberían haber aumentado la cantidad de potasio-40, pero eso no ocurrió.

Por eso, los científicos del MIT creen que estos fragmentos podrían ser remanentes originales del planeta primitivo, un material que logró sobrevivir a los enormes cambios que ocurrieron después.

Nie explicó que “los científicos han intentado comprender la composición química original de la Tierra combinando los datos de distintos grupos de meteoritos”, pero los resultados de este trabajo indican que todavía faltan piezas en ese rompecabezas.

“Vemos una parte de la Tierra muy antigua, anterior incluso al gran impacto. Es sorprendente, porque cabría esperar que esta señal tan temprana se hubiese borrado gradualmente por la evolución planetaria”, señaló la investigadora.

El hallazgo replantea la historia temprana de la Tierra y sugiere que algunos rastros del planeta original siguen intactos, ocultos bajo kilómetros de roca.