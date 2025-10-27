Colegios: no se prevén aumentos en las cuotas

Tras la suba del 2,8 por ciento registrada en septiembre y del 2,5 en octubre, la cuota de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires no sufrirán actualizaciones en noviembre.

Martín Zurita, secretario ejectuvo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa), ante la consulta por posibles incrementos en las cuotas de los establecimientos educativos subsidiados, dijo: “No hay ninguna autorización prevista para noviembre”.

Asimismo, indicó que “tuvimos un ajuste en octubre” pero aclaró: “no hay novedades de incrementos para el mes próximo”.

A pocos días de que comience un nuevo periodo en el calendario escolar, la estabilidad del valor de las cuotas trae tranqulidad a miles de familias de La Plata y la Región.

Recordemos que en septiembre y octubre, el alza registrada se enmarcó en los nuevos acuerdos salariales consensuados por el gobierno bonaerense con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

En aquel entonces, Martín Zurita había explicado: “Con estas adecuaciones buscaremos mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el objetivo de las instituciones que representamos”, aunque expresó que “el aumento, está por debajo de los costos operativos y de funcionamiento de los colegios”.