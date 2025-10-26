Capitanich y Zdero buscan el liderazgo en Chaco

Chaco elige hoy 4 diputados y 3 senadores nacionales. El gobernador radical, Leandro Zdero, en alianza con La Libertad Avanza presenta a Juan Cruz Godoy y a Silvana Schneider (actual vicegobernadora) para el binomio que aspira al Senado, en tanto que Mercedes del Rosario Goitía encabeza la lista de candidatos a Diputados.

En tanto, por Fuerza Patria, el ex mandatario provincial Jorge Capitanich, y lo acompaña Sergio Dolce como aspirante a la Cámara baja.