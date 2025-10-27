Clases con normalidad en las escuelas de la Provincia

Tras el dictamen de la Dirección General de Cultura y Educación, que dispuso un amplio operativo de limpieza y desinfección tras el cierre de los comicios de ayer a las 18, hoy las clases se desarrollarán con normalidad en las escuelas de la Ciudad.

Como ocurrió en otras jornadas electorales, las tareas de limpieza suelen llevarse a cabo durante la mañana del lunes. No obstante, la decisión de dictar o no clases el día posterior, depende de cada jurisdicción. En este sentido, las autoridades bonaerenses determinaron el normal desarrollo de clases en La Plata.