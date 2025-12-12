La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

“Sur Finanzas”: allanaron un galpón y detienen a su tesorera
Colonia de vacaciones: la opción que puede pasar el medio millón
Condenaron a Gerardo Ponce: 26 años de prisión por abusar de menores
Asumieron los ediles electos y el Concejo local arranca nueva etapa
López contó que a De Vido le dejaba los “sobres” con dólares en el baño
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Con alimentos sanos y naturales, llega la Feria Agroecológica a La Plata
Construcción: el metro cuadrado en edificios ya roza los $2 millones
El calor vuelve activar la aparición de alacranes y está vez tocó en San Carlos
Enorme pérdida de agua generó una laguna en el corazón del casco urbano
Actividades: bingo, taller infantil, club de lectura, cena de fin de año y feria
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Marcó el tercer registro más alto del año. En once meses sumó 27,9% y la interanual marcó 31,4%. Los rubros que más empujaron hacia arriba y los que retrocedieron
La inflación de noviembre llegó a 2,5% y marcó una nueva aceleración en el índice que mide el INDEC. El dato dejó atrás los registros de septiembre y octubre y consolidó al penúltimo mes del año como el tercero con mayor variación de 2025, solo por debajo de marzo y abril. En los últimos doce meses acumuló un alza de 31,4%, mientras que en lo que va del año el IPC avanzó 27,9%.
El salto se explicó por las subas de servicios del hogar, transporte y alimentos, en especial los cortes de carne. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron un avance de 3,4%. Transporte subió 3% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,8%. Estas tres divisiones encabezaron el movimiento general de precios. En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado apenas aumentó 0,5% y Equipamiento y mantenimiento del hogar se ubicó en 1,1%.
Entre las categorías, los precios Regulados subieron 2,9% y quedaron al tope del mes. El IPC núcleo avanzó 2,6% y los Estacionales se ubicaron en 0,4%. A nivel regional, Cuyo mostró el mayor incremento con 2,8%, seguida por el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, ambas con 2,5%. El NEA registró 2,4% y tanto el NOA como la Patagonia marcaron 2,3%.
Las consultoras ya anticipaban un dato de estas características. Proyecciones de EcoGo, Equilibra y el relevamiento del Banco Central mostraban un rango estimado de entre 2,3% y 2,5%. Para diciembre, los analistas prevén una leve desaceleración y ubican la inflación cerca del 2,1%.
El aumento de la carne fue uno de los factores decisivos. Según Camilo Tiscornia, director de C&T, los valores de los principales cortes subieron entre 6% y 7% y presionaron el rubro Alimentos, que tiene un peso determinante en el costo de vida de los hogares con menor poder adquisitivo. El economista también señaló el impacto de las tarifas de servicios públicos y del transporte. Indicó que el alza incluyó ajustes en combustibles y en algunas líneas administradas por el Gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires.
Dentro del rubro de alimentos, el INDEC detalló que los principales aumentos se concentraron en productos frescos. Entre ellos, limón, manzana, zapallo, papa, cebolla y distintos cortes vacunos. En contraste, algunos artículos mostraron bajas mensuales, como tomate redondo, huevos, leche en sachet, yogur, pollo y arroz. En los primeros once meses de 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza de 28,2%, una variación que superó en 0,3 puntos al IPC general.
LE PUEDE INTERESAR
El proyecto de reforma laboral ya es oficial y ahora apuran el debate
LE PUEDE INTERESAR
La CGT sale a la calle en rechazo a los cambios
El ministro de Economía Luis Caputo destacó la trayectoria del índice en un comunicado oficial. Afirmó que la inflación retrocedió a niveles mínimos en ocho años y valoró el orden fiscal y monetario como claves para amortiguar la volatilidad de los meses previos a las elecciones. Señaló que la actividad mostró señales de recuperación, con un avance de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre.
La dinámica de precios volvió a exponer el peso del rubro alimentario en el presupuesto de los hogares. En el caso de la carne, el mes mostró la mayor incidencia desde mediados del año. En tanto, las diferencias regionales confirmaron un comportamiento heterogéneo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí