La inflación, en 2,5%: se aceleró por tarifas y la carne

La inflación de noviembre llegó a 2,5% y marcó una nueva aceleración en el índice que mide el INDEC. El dato dejó atrás los registros de septiembre y octubre y consolidó al penúltimo mes del año como el tercero con mayor variación de 2025, solo por debajo de marzo y abril. En los últimos doce meses acumuló un alza de 31,4%, mientras que en lo que va del año el IPC avanzó 27,9%.

El salto se explicó por las subas de servicios del hogar, transporte y alimentos, en especial los cortes de carne. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registraron un avance de 3,4%. Transporte subió 3% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,8%. Estas tres divisiones encabezaron el movimiento general de precios. En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado apenas aumentó 0,5% y Equipamiento y mantenimiento del hogar se ubicó en 1,1%.

Entre las categorías, los precios Regulados subieron 2,9% y quedaron al tope del mes. El IPC núcleo avanzó 2,6% y los Estacionales se ubicaron en 0,4%. A nivel regional, Cuyo mostró el mayor incremento con 2,8%, seguida por el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, ambas con 2,5%. El NEA registró 2,4% y tanto el NOA como la Patagonia marcaron 2,3%.

Las consultoras ya anticipaban un dato de estas características. Proyecciones de EcoGo, Equilibra y el relevamiento del Banco Central mostraban un rango estimado de entre 2,3% y 2,5%. Para diciembre, los analistas prevén una leve desaceleración y ubican la inflación cerca del 2,1%.

El aumento de la carne fue uno de los factores decisivos. Según Camilo Tiscornia, director de C&T, los valores de los principales cortes subieron entre 6% y 7% y presionaron el rubro Alimentos, que tiene un peso determinante en el costo de vida de los hogares con menor poder adquisitivo. El economista también señaló el impacto de las tarifas de servicios públicos y del transporte. Indicó que el alza incluyó ajustes en combustibles y en algunas líneas administradas por el Gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro del rubro de alimentos, el INDEC detalló que los principales aumentos se concentraron en productos frescos. Entre ellos, limón, manzana, zapallo, papa, cebolla y distintos cortes vacunos. En contraste, algunos artículos mostraron bajas mensuales, como tomate redondo, huevos, leche en sachet, yogur, pollo y arroz. En los primeros once meses de 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza de 28,2%, una variación que superó en 0,3 puntos al IPC general.

El ministro de Economía Luis Caputo destacó la trayectoria del índice en un comunicado oficial. Afirmó que la inflación retrocedió a niveles mínimos en ocho años y valoró el orden fiscal y monetario como claves para amortiguar la volatilidad de los meses previos a las elecciones. Señaló que la actividad mostró señales de recuperación, con un avance de 1,4% del EMAE entre julio y septiembre.

La dinámica de precios volvió a exponer el peso del rubro alimentario en el presupuesto de los hogares. En el caso de la carne, el mes mostró la mayor incidencia desde mediados del año. En tanto, las diferencias regionales confirmaron un comportamiento heterogéneo.