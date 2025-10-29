Malestar por el día elegido para la final de la Copa Argentina

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La AFA confirmó que la final de la Copa Argentina entre Argentinos e Independiente Rivadavia de Mendoza se jugará el miércoles 5 de noviembre, con sede y horario a definir (podría ser en San Luis, Rosario o Santiago del Estero). Esto generó ciertas suspicacias, ya que días antes de ese encuentro, el Bicho será visitante de Barracas Central en un duelo clave por el ingreso de las copas.
Ante este panorama, todo haría indicar que Argentinos priorizaría la final para volver a gritar campeón después de 15 años, por lo que ante el Guapo pondría suplentes más allá que también disputa por ingresar a la Libertadores por Tabla Anual.
Sin dudas, llama la atención que la Copa Argentina se defina antes del inicio de los playoffs, ya que en 2024, la final coincidió en la semana en la que se definió el campeonato.
En medio de las polémicas que rodean a Barracas Central, por los diversos fallos arbitrales, la polémica se volvió a encender con la fecha de esta final.
Tras la derrota ante Boca como local, el Guapo se jugará la clasificación en estas tres fechas a la Copa Sudamericana y también, a los playoffs del Clausura, donde estará obligado a ganar. Por lo que tendrá una posibilidad única de enfrentar a un Argentinos que tiene en mente solo la final y por la que podría sacar algún tipo de ventajas, si el Bicho decide poner un elenco alternativo. Por lo pronto, las sospechas se encienden.
