Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |¿FAVORECEN A BARRACAS OTRA VEZ?

Malestar por el día elegido para la final de la Copa Argentina

Malestar por el día elegido para la final de la Copa Argentina

La Lepra y el Bicho jugarán la final el 5 de noviembre / Archivo

29 de Octubre de 2025 | 01:43
Edición impresa

La AFA confirmó que la final de la Copa Argentina entre Argentinos e Independiente Rivadavia de Mendoza se jugará el miércoles 5 de noviembre, con sede y horario a definir (podría ser en San Luis, Rosario o Santiago del Estero). Esto generó ciertas suspicacias, ya que días antes de ese encuentro, el Bicho será visitante de Barracas Central en un duelo clave por el ingreso de las copas.

Ante este panorama, todo haría indicar que Argentinos priorizaría la final para volver a gritar campeón después de 15 años, por lo que ante el Guapo pondría suplentes más allá que también disputa por ingresar a la Libertadores por Tabla Anual.

Sin dudas, llama la atención que la Copa Argentina se defina antes del inicio de los playoffs, ya que en 2024, la final coincidió en la semana en la que se definió el campeonato.

En medio de las polémicas que rodean a Barracas Central, por los diversos fallos arbitrales, la polémica se volvió a encender con la fecha de esta final.

Tras la derrota ante Boca como local, el Guapo se jugará la clasificación en estas tres fechas a la Copa Sudamericana y también, a los playoffs del Clausura, donde estará obligado a ganar. Por lo que tendrá una posibilidad única de enfrentar a un Argentinos que tiene en mente solo la final y por la que podría sacar algún tipo de ventajas, si el Bicho decide poner un elenco alternativo. Por lo pronto, las sospechas se encienden.

 

LE PUEDE INTERESAR

Pipa Benedetto quedó libre de Newell’s

LE PUEDE INTERESAR

Va por la final Racing se juega todo ante el duro Flamengo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Trágico incendio en La Plata: murieron una joven y su papá

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses

Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto

“Víctima de alto riesgo”: el contundente resultado de la Oficina de Violencia sobre Lourdes Fernández

Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
+ Leidas

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Traicionar a Maduro: el complot para subirlo a un avión y poder arrestarlo

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Briatore: otra vez en el ojo de la tormenta

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Últimas noticias de Deportes

Presente y futuro del Barba Domínguez

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca

Preocupación por la deuda con los empleados

Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Policiales
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Viajaron a 25 de Mayo para votar y en La Plata el delito los eligió a ellos
Política y Economía
El veranito duró 1 día: el dólar volvió cerca de los $1.500
La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof
Con cruces en las redes, la pelea libertaria no se toma respiro
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
La Ciudad
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Levanta el telón de las elecciones en la Universidad
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Súper Cartonazo: expectativa por $ 8 millones
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Espectáculos
“No me hizo nada”: Lourdes de Bandana defendió a su ex
“Corramos detrás de las ideas”: la maratón que celebra al teatro
La Cantoría Ars Nova cumple 60 años y lo celebra esta noche
Miguel Mateos festeja los 40 años de “Rockas Vivas”
Gala especial en la antesala del Encuentro de Acordeonistas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla