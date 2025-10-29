Atraparon al acusado de embarazar a una menor

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
El caso de la menor de 13 años que denunció haber sido abusada por la pareja de su madrina en un barrio privado de La Plata sumó un nuevo capítulo: el imputado, de 36 años, fue detenido e indagado en la sede de la UFI N°3, tras permanecer prófugo. Durante la audiencia, el acusado se acogió a su derecho a declarar asistido por su defensor, admitiendo en líneas generales la relación sexual con la víctima y detallando que convivía con ella desde hacía cuatro años, aunque negó haberla obligado.
El hecho había provocado gran conmoción, ya que la menor quedó embarazada y debió someterse a una interrupción voluntaria del embarazo tras la pericia genética que confirmó la filiación del acusado. La querella, representada por Lucas Ferrari Goñi, Emanuel Blanco y Hugo Reale, adelantó que solicitará que la asesoría pericial, junto con el psicólogo de la menor, evalúe si está en condiciones de declarar en Cámara Gesell, garantizando así su bienestar durante el proceso judicial.
