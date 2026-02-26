Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Jueves templado en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana

Jueves templado en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
26 de Febrero de 2026 | 07:24

Escuchar esta nota

La jornada de este jueves se presenta con tiempo estable en La Plata, bajo un cielo algo nublado y temperaturas agradables que acompañarán gran parte del día.

Según los datos suministrados por el SMN, el termómetro marcará una mínima de 15°C durante la mañana, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 25°C, en un contexto templado a cálido.

En tanto, los vientos soplarán leves a moderados del sector este y noreste, lo que aportará algo de humedad pero sin generar inestabilidad significativa.

¿Cómo sigue el tiempo?

De mantenerse esta tendencia, la región continuará con condiciones similares en las próximas horas, con nubosidad variable y temperaturas acordes a esta época del año.

No se esperan fenómenos de relevancia en el corto plazo, por lo que el tiempo acompañará tanto las actividades laborales como las recreativas al aire libre.

De todos modos, se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Últimas noticias de La Ciudad

