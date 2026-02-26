Persecución, disparos y un delincuente detenido

El lugar de la colisión en 66 y 189. Hubo un delincuente detenido / web

Un violento episodio se registró en la zona rural de Los Hornos, sobre las calles 66 y 189, donde una persecución policial terminó en un accidente múltiple, que mantuvo en vilo a los vecinos del barrio. También un detenido de 41 años.

Si bien no hubo personas heridas, se escucharon disparos y la tensión se apoderó del lugar.

Según relataron varios testigos, todo comenzó cuando efectivos policiales perseguían a presuntos delincuentes que circulaban por avenida 66 en dirección a la Ruta 36.

“La Policía perseguía a los ladrones, que impactaron con otros autos. Hubo tiros”, contaron quienes aún se mostraban conmocionados por la situación.

Como consecuencia de la maniobra, al menos tres vehículos resultaron involucrados en el choque.

Fuentes del caso indicaron que uno de los sospechosos fue detenido en el lugar.

Se trata de un hombre oriundo de Florencio Varela, con un frondoso prontuario delictivo.

En su poder secuestraron un revólver, dinero en efectivo -tanto pesos como dólares-, un martillo, guantes, un gas pimienta, un pasamontañas y el automóvil en el que se movilizaba.

De acuerdo a las primeras informaciones, los sospechosos venían de cometer un hecho delictivo en Lisandro Olmos y eran intensamente buscados cuando se produjo la persecución que terminó en el siniestro vial.

La investigación continúa para determinar la participación de otros involucrados y reconstruir con precisión la secuencia de los disparos que alarmaron a todo el vecindario.

El imputado quedó a disposición del fiscal penal en turno de La Plata, Juan Menucci, quien seguramente en las próximas horas le tomará declaración indagatoria.

Los cargos que pesan en su contra son graves y no se vislumbra una posibilidad de libertad anticipada. En este caso, el aprehendido quedaría en situación de detención, al menos durante una buena parte del proceso y, por qué no, hasta el propio desarrollo del juicio oral.

En principio la evidencia es pesada y confirmaría tanto la materialidad ilícita como la autoría responsable.