Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Los Hornos

Persecución, disparos y un delincuente detenido

El acusado, de Varela, tiene un frondoso prontuario. Dicen que participó de un robo en Olmos. En su poder incautaron un arma y plata

Persecución, disparos y un delincuente detenido

El lugar de la colisión en 66 y 189. Hubo un delincuente detenido / web

26 de Febrero de 2026 | 01:50
Edición impresa

Un violento episodio se registró en la zona rural de Los Hornos, sobre las calles 66 y 189, donde una persecución policial terminó en un accidente múltiple, que mantuvo en vilo a los vecinos del barrio. También un detenido de 41 años.

Si bien no hubo personas heridas, se escucharon disparos y la tensión se apoderó del lugar.

Según relataron varios testigos, todo comenzó cuando efectivos policiales perseguían a presuntos delincuentes que circulaban por avenida 66 en dirección a la Ruta 36.

“La Policía perseguía a los ladrones, que impactaron con otros autos. Hubo tiros”, contaron quienes aún se mostraban conmocionados por la situación.

Como consecuencia de la maniobra, al menos tres vehículos resultaron involucrados en el choque.

Fuentes del caso indicaron que uno de los sospechosos fue detenido en el lugar.

LE PUEDE INTERESAR

Cayó el padre de dos jefes de la “Banda del Millón”

LE PUEDE INTERESAR

Plantearon que un condenado por el crimen de Báez Sosa no tuvo defensa

Se trata de un hombre oriundo de Florencio Varela, con un frondoso prontuario delictivo.

En su poder secuestraron un revólver, dinero en efectivo -tanto pesos como dólares-, un martillo, guantes, un gas pimienta, un pasamontañas y el automóvil en el que se movilizaba.

De acuerdo a las primeras informaciones, los sospechosos venían de cometer un hecho delictivo en Lisandro Olmos y eran intensamente buscados cuando se produjo la persecución que terminó en el siniestro vial.

La investigación continúa para determinar la participación de otros involucrados y reconstruir con precisión la secuencia de los disparos que alarmaron a todo el vecindario.

El imputado quedó a disposición del fiscal penal en turno de La Plata, Juan Menucci, quien seguramente en las próximas horas le tomará declaración indagatoria.

Los cargos que pesan en su contra son graves y no se vislumbra una posibilidad de libertad anticipada. En este caso, el aprehendido quedaría en situación de detención, al menos durante una buena parte del proceso y, por qué no, hasta el propio desarrollo del juicio oral.

En principio la evidencia es pesada y confirmaría tanto la materialidad ilícita como la autoría responsable.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”

Uno por uno - Estudiantes

VIDEO.- La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

Uno por uno - Gimnasia

Cierra otra empresa láctea con impacto en Lincoln
Últimas noticias de Policiales

Expuestos al delito: feroz asalto en una casa de Arturo Seguí

Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto

Rescatan a 8 víctimas de una red de tráfico sexual

Cayó el padre de dos jefes de la “Banda del Millón”
Espectáculos
“Epic”: Elvis en todo su esplendor
Una para el Oscar, Pixar y dos tremendos regresos
“Cuido mi reputación”: Pampita niega la infidelidad
Empezó el show: “Gran Hermano” tuvo dos bajas
“Man on the Run”: un documental muestra a Paul después de Los Beatles
La Ciudad
Preocupación por la situación de los barrios populares
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
Teatro Argentino: del esplendor a la reconstrucción
Mañana, paro en la UNLP contra la reforma laboral
La paz al Sur, alterada por el peligro de las calles
Información General
Alfabetización en la Provincia: dónde está parada en comparación con otros distritos
Los números de la suerte del Jueves 26 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Deportes
VIDEO.- El Lobo no lo sostuvo: Central le dio vuelta el partido
Rendimiento y resultado no siempre van de la mano
VIDEO.- La racha no se cambia: Estudiantes volvió a ganar
Si Tiago Palacios vuelve a su nivel, será más sencillo
El Monumental levanta el telón para última función de Gallardo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla