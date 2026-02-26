Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado

26 de Febrero de 2026 | 01:38
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Tai Chi en el Club Libertad

En el Club Libertad (51 entre 16 y 17) abrió la inscripción para las clases de Tai Chi, una disciplina conocida como “meditación en movimiento”. La actividad está orientada a quienes busquen recuperar flexibilidad, reducir el estrés y encontrar un equilibrio físico y mental. Las clases se desarrollarán los jueves a las 16.

Docente a cargo: Profesora Graciela Rossi. Costo mensual: $25.000. Informes e inscripción: 221 546-1085.

Talleres en meridiano v

Ya están abiertas las inscripciones al ciclo 2026 para los espacios de formación y creación para todas las edades. Talleres disponibles: Tango

Percusión Juvenil, Danza +30, Canto Femenino en Ronda, Fotografía Inicial, Práctica Colectiva de Canto, Fotografía Avanzados, Samba No Pé, Percusión, Ensamble Batucada, Luthería, Percusión Afrolatina, Canto Grupal, Danzas Folklóricas, Piano

Guitarra, Fotografía Documental,

Teatro Niños, Fotografía Estenopeica, Teatro Adolescentes, Acrobacia Aérea en Telas. Informes e inscripción: estacionprovincialtalleres@gmail.com

actividades: club dardo rocha

El Club Dardo Rocha, situado en 5 bis 519 y 520 ofrece para este año las siguientes actividades: Danzas Arabes, los martes y jueves, a las 18; Zumba Kids, lunes y miércoles, a las 18; Taller de teatro comunitario para adultos mayores, martes, a las 16; Ejercicio para adultos mayores, lunes y miércoles, a las 15; de lunes a viernes, desde las 18, bochas. La cuota social del club es de $2000. Quienes están al frente de cada actividad definen el arancel. Este año funcionan tres consultorios escuela de la UNLP.

Propuestas de Brandsen

La Asociación Brandsen (60, 23 y 24) ofrece este año las siguientes actividades: Hockey Femenino (arancel mensual $30.000), Tai-Chi ($30.000), Kung-Fu ($30.000), Karate ($22.000), Taekwondo ($15.000), Patín ($40.000), Escuela de Fútbol ($22.000), Fútbol Competitivo para todas las edades ($22.000), Gimnasia Artística ($33.000 2 veces por semana, $38.000 3 veces por semana). Para hacer las actividad hay que abonar cuota social obligatoria todo el año, que tiene un valor de $18.000 (a partir del día 11 $20.000). A partir de 3 personas familiares 1 no paga cuota social, se arma grupo familiar

1. Una vez que abonan cuota social pueden hacer todas estas actividades con costo adicional cada una.

TALLER DE PLÁSTICA Y RECICLADO

En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650 de Parque Sicardi) se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, los miércoles, a las 18. Informes: 221 441 6999 o al 221 639 1744.

 

