Crece el escándalo: ahora el Gobierno sale a investigar las cuentas de la AFA con veedores
Otra alerta por la vacunación: el esquema obligatorio en la vuelta a clases
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
Por la crisis, la Comuna cobrará la tasa SUM de forma mensual
Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal
Frecuencias reducidas y largas filas de pasajeros en las paradas de micros
Actividades: Tai Chi, talleres en Meridiano V, propuestas de los clubes Dardo Rocha y Brandsen, taller de reciclado
En el Club Libertad (51 entre 16 y 17) abrió la inscripción para las clases de Tai Chi, una disciplina conocida como “meditación en movimiento”. La actividad está orientada a quienes busquen recuperar flexibilidad, reducir el estrés y encontrar un equilibrio físico y mental. Las clases se desarrollarán los jueves a las 16.
Docente a cargo: Profesora Graciela Rossi. Costo mensual: $25.000. Informes e inscripción: 221 546-1085.
Ya están abiertas las inscripciones al ciclo 2026 para los espacios de formación y creación para todas las edades. Talleres disponibles: Tango
Percusión Juvenil, Danza +30, Canto Femenino en Ronda, Fotografía Inicial, Práctica Colectiva de Canto, Fotografía Avanzados, Samba No Pé, Percusión, Ensamble Batucada, Luthería, Percusión Afrolatina, Canto Grupal, Danzas Folklóricas, Piano
Guitarra, Fotografía Documental,
Teatro Niños, Fotografía Estenopeica, Teatro Adolescentes, Acrobacia Aérea en Telas. Informes e inscripción: estacionprovincialtalleres@gmail.com
El Club Dardo Rocha, situado en 5 bis 519 y 520 ofrece para este año las siguientes actividades: Danzas Arabes, los martes y jueves, a las 18; Zumba Kids, lunes y miércoles, a las 18; Taller de teatro comunitario para adultos mayores, martes, a las 16; Ejercicio para adultos mayores, lunes y miércoles, a las 15; de lunes a viernes, desde las 18, bochas. La cuota social del club es de $2000. Quienes están al frente de cada actividad definen el arancel. Este año funcionan tres consultorios escuela de la UNLP.
La Asociación Brandsen (60, 23 y 24) ofrece este año las siguientes actividades: Hockey Femenino (arancel mensual $30.000), Tai-Chi ($30.000), Kung-Fu ($30.000), Karate ($22.000), Taekwondo ($15.000), Patín ($40.000), Escuela de Fútbol ($22.000), Fútbol Competitivo para todas las edades ($22.000), Gimnasia Artística ($33.000 2 veces por semana, $38.000 3 veces por semana). Para hacer las actividad hay que abonar cuota social obligatoria todo el año, que tiene un valor de $18.000 (a partir del día 11 $20.000). A partir de 3 personas familiares 1 no paga cuota social, se arma grupo familiar
1. Una vez que abonan cuota social pueden hacer todas estas actividades con costo adicional cada una.
En el Club Unidos por Garibaldi (4 esquina 650 de Parque Sicardi) se dicta un taller de plástica y reciclado destinado a niñas y niños desde los 5 años, los miércoles, a las 18. Informes: 221 441 6999 o al 221 639 1744.
