Política y Economía |Shoppings en alza

Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas

Consumo dispar, con mejoras en los minoristas y bajas en los mayoristas
26 de Febrero de 2026 | 01:32
Edición impresa

Las ventas minoristas en supermercados cerraron 2025 con un crecimiento acumulado del 2%, una pequeña recuperación tras un muy mal año 2024 en materia de consumo, donde se derrumbaron un 11%. No obstante, a nivel mayorista la facturación acumulada sufrió un retroceso del 6,8%, pese a un leve rebote en diciembre.

Los datos se desprenden de los últimos informes divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con base en las encuestas a supermercadistas y autoservicios minoristas. En los mismos, se observa que el consumo sigue sin levantar cabeza frente a años anteriores y se hunde en el segmento al por mayor.

A nivel minorista la variación intermensual fue positiva en un 2,7%, mientras que la interanual mostró un avance del 0,5% contra diciembre de 2024. En tanto, el índice serie tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,1% frente a noviembre del año pasado. A su vez, el ticket promedio alcanzó los $37.244.

Pese a finalizar el año en terreno positivo, el índice de ventas totales a precios constantes (82,7 puntos) se ubicó casi 3,1 puntos por debajo del pico de marzo, donde se ubicó a 85,3 puntos. El pico en el segmento mayorista también fue en marzo, donde el Índice de ventas totales a precios constantes llegó a 84,6 puntos.

Las ventas mayoristas sufrieron un retroceso intermensual desestacionalizado del 0,5%, aunque mejoraron un 2,1% en diciembre frente al mismo mes de 2024 y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación mensual positiva, del 0,9%. En estos establecimientos, el ticket promedio se ubicó en $43.734.

Por su parte, las ventas totales a precios corrientes para diciembre de 2025, relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas, sumaron $424.053,2 millones, lo que significa un incremento de 26,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Asimismo, los grupos de artículos con los mayores aumentos a nivel interanual fueron “Carnes”, con un 60,4%; “Electrónicos y artículos para el hogar”, con el 44,5%; “Almacén”, con un 33%; y “Bebidas”, en un 25,4%.

En los shoppings, las ventas totales alcanzaron un total de $875 millones, un incremento del 16,1% interanual. A precios constantes, cayeron 2,4% y alcanzaron los $10.009 millones.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las ventas totales sumaron más de $266 millones. Esto marcó un incremento del 18,9% interanual.

 

