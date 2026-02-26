Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |En la localidad de arana

Comenzaron las obras viales para el barrio UOM

Comenzaron las obras viales para el barrio UOM

el intendente alak junto a la titular de habitat silvina batakis/MLP

26 de Febrero de 2026 | 01:28
Edición impresa

Las obras viales para el desarrollo del barrio UOM, en Arana, se iniciaron ayer con un acto de apertura de trabajos que encabezaron el intendente, Julio Alak, y la titular de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

Se trata de la apertuda de calles y mejorado en 5; 5 bis y 6, entre 635 y 638, de la localidad de Arana, donde se construirá un barrio de 66 viviendas que “permitirá garantizar el acceso seguro y permanente a viviendas proyectadas para la zona.

“A través de este tipo de intervenciones seguimos consolidando el entramado urbano y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio, con condiciones de circulación más seguras”, sostuvo Alak durante la jornada, de la que participaron también el secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica Argentina (UOM), Antonio “Nino” Di Tomasso, y otras autoridades.

Con 7.950 metros cuadrados de mejorado, la ejecución incluye el perfilado, la nivelación y la compactación de la calzada. En paralelo, se desarrollará la obra hidráulica correspondiente para optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales.

La Municipalidad avanza con la ejecución de 25 nuevas calles, en el marco del Plan 1.000 cuadras. Entre las obras más importantes se destacan el asfalto de 637 entre 7 y 22 y el mejorado de 132 y 132 bis entre 637 y 639, de 9 entre 632 y 637 y de 7 a 11 bis entre 635 y 637, incluyendo la iluminación de 17 arterias y la reparación de 1500 luminarias.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

