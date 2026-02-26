Está la primera placa de Gran Hermano Generación Dorada: votos y nominaciones

Ahora, los participantes de Gran Hermano Generación Dorada fueron al confesionario y dieron los primeros votos de la temporada.

Así, Santiago del Moro había adelantado que, mínimo, quedarían 7 jugadores en la placa porque se desdoblaría en dos: positiva y negativa.

Entonces, quedaron 8 participantes: Carmiña, Emanuel, Manuel, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Pincoya, Solange y Zilli.

Recordemos que, Carmiña había hecho la nominación espontánea y metió a dos hombres en la parrilla. Allí, la definición será en dos noches y las primeras 24 horas, la votación será positiva dónde se salvarán tres concursantes.

Después, la placa continuará de forma negativa con los cinco restantes hasta el lunes. Esta forma de votación quedará momentáneamente hasta que Gran Hermano decida que vuelva a la normalidad.

Vale destacar que, a partir de la semana que viene, comenzarán las pruebas de líder.

En este cuadro de situación, Daniela de Lucía y Divina Gloria votaron, a pesar de haber salido de la casa.

La periodista lo hizo antes de decidir que abandonaría Gran Hermano y aun no se conoce quién será su reemplazo. En cuanto a la ex vedette, Santiago del Moro anunció que se quedará internada por un cuadro de hipertensión hasta que los médicos decidan que esté en condiciones de regresar.

En la gala del domingo, según anunció Santiago del Moro, sucederá algo especial relacionado a la salida de Daniela de Lucía: "En los próximos días, ingresará un nuevo jugador que pronto se va a aislar", cerró el conductor del reality.